「一樣有蓬鬆毛毛」羊寶寶誤把狗狗當馬麻狂追　親生羊媽看戲

▲狗狗被羊寶寶誤認成媽。（圖／翻攝自TikTok／nealcookii）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻羊寶寶竟然認錯媽媽，把和自己一樣有著蓬鬆白色長毛的狗狗當成媽媽，一直緊跟在狗狗身後，讓狗狗一頭霧水，模樣看起來有些無奈，遠方還可看到真正的羊媽媽就在身後看戲，可愛影片爆紅。

男網友@nealcookii近來在TikTok上分享羊寶寶認錯媽媽的影片，曝光後立即獲得200多萬點閱。影片中可看到，一隻羊寶寶把牧場主人所養的狗狗伯爾特(Bolt)當成媽媽，一直緊緊黏在身旁。

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伯爾特似乎對小羊的舉動感到奇怪，試圖想要離開，可是小羊一直緊緊跟著牠，讓牠有些困擾。男網友表示，今天早上有一對雙胞胎羊寶寶出生，沒想到發生了混亂情況。

影片獲得上萬網友留言，「小羊看到一個大大的、白白的又毛茸茸的東西，就以為是馬麻」、「跟錯人了啦」、「羊寶寶也會搖尾巴耶，現在牠是一隻狗狗了」、「伯爾特的表情看起來像在求救」、「哈，真正的羊媽媽在後面看著這一切」。