鳳頭蒼鷹「小花」孵蛋即將破殼　雲端叔叔阿姨緊盯直播

記者李依融／綜合報導

春天是萬物萌生的季節，台北市大安區的鳳頭蒼鷹「小花夫婦」也將迎來新生命，根據台灣猛禽研究會觀察，目前2顆蛋有望在5月初孵化，他們在鳥巢旁邊架設了攝影機直播，許多「雲端叔叔阿姨」期待能見證幼雛破蛋的時刻。

大安森林公園近年有鳳頭蒼鷹繁殖的紀錄，在大安森林公園之友基金會贊助之下，台灣猛禽研究會執行「都市鳳頭蒼鷹繁殖監測」，並透過網路直播，讓「雲端叔叔阿姨」們一起見證自然界的新生與成長。台灣猛禽研究會3月時觀察到鳳頭蒼鷹「小花夫婦」有築巢的行為，3月底首次看到產下2顆蛋，依照鳳頭蒼鷹的蛋孵化的時間推算，小寶寶有望在5月初破殼，便在5月1日起開始鳳頭蒼鷹直播，邀請大家在雲端一起見證小寶寶誕生，以及親鳥育雛的珍貴過程。

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▲小花媽媽3月底產下2顆蛋，順利的話近期將孵化。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



台灣猛禽研究會表示，去年因為颱風重創，造成大安森林公園許多樹木傾倒，原本的繁殖區今年遲遲不見繁殖跡象，「本來大家都覺得涼了」，沒想到3月便發現有一對鳳頭蒼鷹在附近校園內築巢，總算能繼續繁殖監測。此次繁殖監測得鳳頭蒼鷹媽媽被暱稱為「小花媽媽」，而爸爸則被叫做「花爸」，雲端叔叔阿姨們會在直播聊天室互相交流，喊著「小花媽」、「花爸」的日常也格外親切。

▲小花媽媽認真孵蛋中。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



台灣猛禽研究會提到，鳳頭蒼鷹母鳥體型較大，約500公克左右，公鳥則較小，體重約350公克到400公克，其中母鳥胸前的水滴狀斑紋偏深褐色，腹部褐白橫紋約等寬，而公鳥胸前的棕斑則偏赤褐色，腹部的橫紋較細。研究會指出，鳳頭蒼鷹原則上一年繁殖一次，如果在繁殖前期失敗，有機會再嘗試一次，「這幾年台北市區繁殖的鳳頭蒼鷹，大多生2顆蛋，大小跟乒乓球差不多。」

▲鳳頭蒼鷹公母可以靠斑紋來判斷。（圖／翻攝自台灣猛禽研究會官網）



目前許多雲端叔叔阿姨們緊盯著直播，就怕錯過寶寶破殼的珍貴瞬間，然而要將幼雛孵化並養育至離巢，其實還得面臨許多挑戰，例如網友們不由得擔心小花媽媽不小心把蛋踩碎了，而2024年在大安森林公園孵化的2隻寶寶也感染鴿毛滴蟲夭折，讓研究團隊與網友相當不捨。雖然世事難測，但鳳頭蒼鷹巢位直播正能讓大家參與大自然中最真實的瞬息萬變。

▲雲端叔叔阿姨們關心著小花一家，希望幼雛順利破殼成長。（圖／翻攝自Youtube@RRGT）



除了鳳頭蒼鷹鳥巢直播，目前屏東也有黑鳶巢直播，黑鳶雛鳥已經羽翼漸豐，還有個可愛的名字「嘖嘖(Zeczec)」，同樣吸引許多網友關注牠的成長。