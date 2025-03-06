路邊長椅放外套「突然長出一隻貓」　可愛畫面爆紅：謝謝好心人

▲小貓霸佔著陌生人外套。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名網友發現一件外套被丟在長椅上，更可愛的是，外套裡面還「長出一隻小貓」，正在裡面舒服地睡覺。貓咪霸佔外套的可愛圖片分享在網路上引發討論，還有人幫忙失物招領，希望外套主人若是看到貼文能夠出面。

國外一名網友在論壇Reddit上發文，他在街上逛街時，在花店外的一個長椅上，發現一隻可愛灰貓躲在陌生人的外套中休息。圖片中可看到，小貓舒服地躺在一件黃色外套中，該外套內裡還有刷毛，讓小貓看起來溫暖又幸福。

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原PO表示，這隻貓咪叫做連恩(Liam)，其實是花店所養的貓咪，由於花店有連恩專用的貓門，所以牠時常出現在街道上，是社區中的人氣貓咪，「我在那附近工作了6年，每天都會抽出時間去摸貓」，不過花店員工也不知道外套是誰留下的。

可愛圖片引發網友討論，「謝謝好心人留下外套」、「這件外套現在是小貓的了」、「我就是為了貓，因此丟了3件外套的人，這很常發生」、「說不定外套的主人看到這則貼文後，會和原PO相認」。

原PO後來回覆，「幾個小時後，住在附近的人拿回了外套，可憐的連恩現在沒外套了，哈哈」，外套主人似乎也是因為抵擋不了連恩的可愛模樣，才暫時沒拿走外套。