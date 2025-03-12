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家園被加州野火燒毀　女隔2個月與5歲愛貓重逢爆哭：以為你死了

家園被加州野火燒毀　女2個月與5歲愛貓重逢爆哭：我以為你死了。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

▲女子驚喜抱著愛貓。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯82歲女子基佛(Katherine Kiefer)由於加州野火侵襲家園遭到巨大打擊，不但失去住家，就連所養的愛貓艾姬(Aggie)也在大火中喪生，然而近來她震驚被通知，艾姬其實沒有被燒死，在野火廢墟中幸運被消防人員救出，令她重逢時忍不住嚎啕大哭。

基佛位於洛杉磯太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)社區的家，於1月7日遭到無情野火侵襲、被燒成廢墟，大火發生時她人剛好在醫院，然而家人逃離火場時遍尋不著5歲緬因貓艾姬的下落。

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基佛表示，這段期間以來，她一直擔心艾姬可能遭遇不測，已經身亡，沒想到近來接獲消防志工電話，得知他們在清理環境時，意外發現這段期間一直躲藏在廢墟中生活的艾姬。

時隔2個月再度見到愛貓，讓基佛忍不住大哭出來，她向媒體表示，「這的確是艾姬沒錯，牠瘦成皮包骨了，但是牠的反應仍然很靈敏，一下就認出我們的聲音」。

基佛的家人在網路上為艾姬舉行募款活動，頁面上寫著，艾姬除了瘦成皮包骨，身上還有燒燙傷，接受過輸血後情況正在好轉，但後續仍需接受持續治療，希望大家能幫助支付治療費用。

關鍵字： 加州野火寵物Katherine KieferAggie北美要聞

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