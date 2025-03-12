家園被加州野火燒毀　女隔2個月與5歲愛貓重逢爆哭：以為你死了

▲女子驚喜抱著愛貓。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國洛杉磯82歲女子基佛(Katherine Kiefer)由於加州野火侵襲家園遭到巨大打擊，不但失去住家，就連所養的愛貓艾姬(Aggie)也在大火中喪生，然而近來她震驚被通知，艾姬其實沒有被燒死，在野火廢墟中幸運被消防人員救出，令她重逢時忍不住嚎啕大哭。

基佛位於洛杉磯太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)社區的家，於1月7日遭到無情野火侵襲、被燒成廢墟，大火發生時她人剛好在醫院，然而家人逃離火場時遍尋不著5歲緬因貓艾姬的下落。

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When Katherine Kiefer, 82, lost her home to the Palisades Fire on Jan. 7, she feared she had also lost her beloved cat, Aggie. But two months later, Aggie was found alive in the fire’s ruins. Here’s the moment Kiefer and Aggie reunited. pic.twitter.com/Nlm03rj7xg — The Associated Press (@AP) March 11, 2025

基佛表示，這段期間以來，她一直擔心艾姬可能遭遇不測，已經身亡，沒想到近來接獲消防志工電話，得知他們在清理環境時，意外發現這段期間一直躲藏在廢墟中生活的艾姬。

時隔2個月再度見到愛貓，讓基佛忍不住大哭出來，她向媒體表示，「這的確是艾姬沒錯，牠瘦成皮包骨了，但是牠的反應仍然很靈敏，一下就認出我們的聲音」。

基佛的家人在網路上為艾姬舉行募款活動，頁面上寫著，艾姬除了瘦成皮包骨，身上還有燒燙傷，接受過輸血後情況正在好轉，但後續仍需接受持續治療，希望大家能幫助支付治療費用。