家園被加州野火燒毀　女隔2個月與5歲愛貓重逢爆哭：以為你死了

記者李振慧/綜合報導

美國洛杉磯82歲女子基佛(Katherine Kiefer)由於加州野火侵襲家園遭到巨大打擊,不但失去住家,就連所養的愛貓艾姬(Aggie)也在大火中喪生,然而近來她震驚被通知,艾姬其實沒有被燒死,在野火廢墟中幸運被消防人員救出,令她重逢時忍不住嚎啕大哭。

基佛位於洛杉磯太平洋帕利塞德(Pacific Palisades)社區的家,於1月7日遭到無情野火侵襲、被燒成廢墟,大火發生時她人剛好在醫院,然而家人逃離火場時遍尋不著5歲緬因貓艾姬的下落。

