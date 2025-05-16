金門4月5起鯨豚擱淺「近3年最高」沙灘海岸都有　水試所追原因

▲金門4月份發生5起鯨豚擱淺案例，地點涵蓋多個沙灘、海岸，超越近三年同月份的通報數量。 （圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、吳欣蓉／金門報導

金門4月份發生5起鯨豚擱淺案例，地點涵蓋多個沙灘、海岸，超越近三年同月份的通報數量，詳細原因有待調查。對此，金門縣水試所也與相關單位合作投入鯨豚擱淺救援及族群調查，並呼籲民眾發現擱淺鯨豚時請撥打118海巡專線，以利相關單位派員處理，平時切記不亂丟垃圾，也期盼能積極響應淨灘行動，一同維護海洋生態。

金門日前陸續接獲民眾通報，表示在后沙海域沙灘、茅山塔岸際、羅厝漁港附近海域及陳景蘭洋樓岸際等地，發現4起露脊鼠海豚、1起中華白海豚的擱淺案例，之後由縣水試所、海巡隊、岸巡隊、金門野保協會、金門海洋保育站MARN相關單位獲報派員到場解剖採樣、掩埋，並觀察到相較於112年、113年4月份擱淺案例各為1起，今年4月份的案件累積最多，惟具體原因仍有待調查研究。

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▲ 金門縣水試所、海巡隊、岸巡隊、金門野保協會、金門海洋保育站MARN相關單位獲報派員到場解剖採樣、掩埋。（圖／記者林名揚翻攝）

金門縣水試所進一步指出，這幾次的擱淺案例中，有1起還在哺乳階段，另4起未記錄到胃裡有食物，但是仍然無法評斷是由於漁業資源枯竭造成鯨豚食物減少，還是有其他環境原因降低個體捕食的能力。

金門縣水試所提醒，在地鄉親若發現擱淺鯨豚時，請撥打118海巡專線通知鯨豚擱淺位置及體型大小，將有助於鯨豚擱淺的紀錄。不過，除了少數狀態良好或有明顯外傷之外，大部分擱淺案例都是多重原因累加所致。

而長時間監測調查的數據資料是釐清擱淺原因的基礎，金門縣水試所也在海洋保育署的支持下，投入鯨豚擱淺救援及其族群調查，積極與國內相關團體合作交流，希望累績充足的背景資料。金門縣水試所也呼籲，民眾可於生活中推動垃圾不隨意拋棄、淨灘的友善行動，一起維護良好的海洋環境。