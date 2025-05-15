新竹16柴犬被裝紙箱「沿途棄養」　女車主遭罰41.5萬

▲柴犬被裝在紙箱中沿路遺棄。（資料圖／新竹縣流浪動物珍愛協會提供）



記者陳安榆／綜合報導

新竹縣多處發現被棄養的柴犬，總共有16隻，疑似有人開車沿路丟棄，動保處循車牌找到行為人蔡姓女子，並依棄養動物、未絕育、未辦理寵物登記等合併開罰41.5萬元。動保處技正林志成表示，等裁決結果確認後，16隻柴犬將開放領養。

新竹縣4月發生多起柴犬棄養案件，分別在關西鎮、新埔鎮等，發現柴犬被裝在紙箱中遺棄路邊，沿途竟救援了16隻。動保處獲報後調閱監視器，發現有人開車沿途將狗丟棄，在警方協助下鎖定50多歲的蔡姓女子。

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▲柴犬洗香香，也從中練習對人的信任感。（圖／新竹縣政府提供）



林志成說明，依照《動保法》中規定禁止棄養動物、動物未絕育、未辦理寵物登記等，裁罰蔡女41.5萬元，由於棄養數量眾多，皆以最高金額裁處，且未來禁養犬貓。他提到，蔡女未出現對行政罰鍰陳述意見，視同放棄意見，將寄出裁罰書，收到後可在30天內向農業部提訴願。

▲16隻柴犬年紀約7歲。（圖／新竹縣政府提供）



林志成表示，16隻柴犬只有一隻年紀比較大，有一點皮膚病，其他都健康無虞，年紀大約7歲，待裁決結果確定後，就能開放領養。此外元培科技大學寵物保健系師生也主動協助，為16隻柴犬美容洗澡，藉由美容的過程，讓狗狗們恢復對人的信任感與安全感。

▲元培科技大學師生幫柴犬美容打理。（圖／新竹縣政府提供）



▲柴柴們都很健康，待裁罰書確認後將開放領養。（圖／新竹縣政府提供）