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奇萊山水鹿遭獵殺「鹿茸斷裂整齊」　太管處持續追兇

▲▼奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。（圖／太管處提供，下同）

奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。（圖／太管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

近日有網友在臉書（Facebook）登山社團發文指出，於奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。該水鹿兩隻鹿茸斷裂處整齊，身上並可見一處圓形孔洞，疑似為彈孔痕跡，不排除是有心人士為取得鹿茸而獵殺水鹿。

太魯閣國家公園管理處接獲通報後，立即聯繫保安警察第七總隊第九大隊，並派員前往現場調查了解。若經查屬非法盜獵，將依《國家公園法》第13條規定辦理，最高可處新台幣3,000元罰鍰。另涉及保育類野生動物之獵捕行為，將可依《野生動物保育法》第41條第1項規定，處六月以上五年以下有期徒刑，並得併科新台幣20萬元以上100萬元以下罰金。

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▲▼奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。（圖／太管處提供，下同）

台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物。

台灣水鹿為台灣特有亞種，是台灣陸地上體型最大的野生動物，活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1,000公尺以上的中高海拔原始森林，常見於鄰近水源的草地地形，以樹葉與嫩草為主要食物來源。牠們目前主要分布在中央山脈及花東山區。雖然民間有一定規模的飼養族群，但野外族群相對稀少。過去因棲地破壞及狩獵壓力導致族群數量大幅減少，曾被列為保育類野生動物。近年來由於生存壓力減輕，族群數量呈現回升趨勢，但仍屬於政府公告之「其他應予保育之野生動物」。

▲▼奇萊稜線山屋東南方約500公尺處發現一隻雄性水鹿屍體。（圖／太管處提供，下同）

台灣水鹿活動高峰多在清晨與黃昏，主要棲息於海拔1,000公尺以上的中高海拔原始森林。

本案目前已進入調查與蒐證階段，太管處呼籲民眾尊重自然生態，切勿以身試法，讓我們共同守護台灣珍貴的野生動物與山林資源。

關鍵字： 鹿死誰手太魯閣水鹿獵殺鹿茸斷裂整齊貪念犯法

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