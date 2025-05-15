新店鐵工廠通報「企鵝」想偷吃名貴錦鯉　動保員現場一看笑了

▲鐵工廠作業員擔心名貴錦鯉被吃，先把夜鷺抓起來安置。（圖／新北市動保處提供）



記者李依融／綜合報導

新北市動保處獲報，新店區的一處鐵工廠出現「企鵝」，這隻「企鵝」還試圖捕食昂貴的錦鯉。動保員一到現場就發現這其實是一隻「夜鷺」，讓現場人員哭笑不得。

新北市動保處表示，安康路某鐵工廠阮姓作業員通報，庭院魚池旁出現一隻「企鵝」，擔心魚池中的名貴錦鯉被吃，他便先捕捉並用紅色塑膠繩暫時綑綁，隨後通報動保員協助。動保員程沛宏一到場就發現，「看外觀就知道是夜鷺，不是企鵝啦！」，真相讓大家噗哧一笑。

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▲夜鷺多年前被誤認成「南崁企鵝」，因此企鵝的名號在台灣一炮而紅。（圖／新北市動保處提供）



夜鷺是台灣常見的水禽，喜好棲息在河湖周邊，主要以魚類、昆蟲和小型水生動物為食。牠們並非保育類動物，通常不需要特別處理，經獸醫檢查確認這隻夜鷺健康無虞後，動保處已協助將牠放回自然棲地。

▲夜鷺是常見的水鳥。（圖／新北市動保處提供）



夜鷺的獨特外型和行為偶爾會引發誤認，甚至在日本也曾出現夜鷺混入動物園企鵝區「蹭飯吃魚」的趣事。旅台日本鳥類攝影家松村町子指出，夜鷺因其灰黑體型和緩慢步伐，白天通常隱身於水邊樹叢，夜晚才開始活動，故有「暗光鳥」的俗稱。牠們蹲伏或站立時，矮胖的身形與縮短的頸部常讓人誤以為是外來物種，甚至像企鵝一樣的奇特生物。

▲動保處將夜鷺帶回健康檢查，無礙後已野放。（圖／新北市動保處提供）