孩童嗨拿「2.5公尺蟒蛇屍跳繩」　誇張片爆紅警震怒：開罰26萬

▲孩童竟然把蟒蛇當跳繩。(圖/翻攝自X)

記者李振慧/綜合報導

澳洲昆士蘭一群孩童被拍到在公園嬉戲,然而手上用來當作跳繩的繩子竟然是一條約2.5公尺長蟒蛇,只見孩子開心笑著跳繩時,蟒蛇也不斷被揮舞在地上。影片在網路上曝光後引發當局關注,將會進行調查並且開罰。

事件發生在昆士蘭中部洛坎普頓市(Rockhampton),影片於5日被分享到網路上引發關注。影片中可看到,一群孩子正開心地在公園跳繩,然而所用的跳繩竟然是一條巨大蟒蛇的屍體。

拍攝影片的女子好奇地詢問孩童,「讓我看看,讓我看看那是什麼」,其中一名孩子回答她,那條蛇是黑頭盾蟒(Black-headed Python,又稱為黑錦蛇、黑頭蟒)。黑頭盾蟒是澳洲當地體型最大的蛇類之一,是受當地法律保護物種。

影片曝光後立即瘋傳,雖然從影片中無法得知蟒蛇是否已經死亡還是仍然活著,但誇張行為已引發當地環境旅遊科學創新部門(Department of the Environment, Tourism, Science and Innovation)關注。

部門發言人表示,他們譴責這種不當行為,並將展開調查,「我們希望所有昆士蘭人都能夠尊重動物,無論動物是活著還是已死亡,對於殺害黑頭盾蟒者,最高罰款為12,615澳元(約台幣26萬元)」,案件正在調查中。