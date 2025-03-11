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孩童嗨拿「2.5公尺蟒蛇屍跳繩」　誇張片爆紅警震怒：開罰26萬

孩童嗨拿「2.5公尺蟒蛇屍當跳繩」　誇張片爆紅警震怒：開罰26萬。（圖／翻攝自X）

▲孩童竟然把蟒蛇當跳繩。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

澳洲昆士蘭一群孩童被拍到在公園嬉戲，然而手上用來當作跳繩的繩子竟然是一條約2.5公尺長蟒蛇，只見孩子開心笑著跳繩時，蟒蛇也不斷被揮舞在地上。影片在網路上曝光後引發當局關注，將會進行調查並且開罰。

事件發生在昆士蘭中部洛坎普頓市(Rockhampton)，影片於5日被分享到網路上引發關注。影片中可看到，一群孩子正開心地在公園跳繩，然而所用的跳繩竟然是一條巨大蟒蛇的屍體。

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拍攝影片的女子好奇地詢問孩童，「讓我看看，讓我看看那是什麼」，其中一名孩子回答她，那條蛇是黑頭盾蟒（Black-headed Python，又稱為黑錦蛇、黑頭蟒）。黑頭盾蟒是澳洲當地體型最大的蛇類之一，是受當地法律保護物種。

影片曝光後立即瘋傳，雖然從影片中無法得知蟒蛇是否已經死亡還是仍然活著，但誇張行為已引發當地環境旅遊科學創新部門(Department of the Environment, Tourism, Science and Innovation)關注。

部門發言人表示，他們譴責這種不當行為，並將展開調查，「我們希望所有昆士蘭人都能夠尊重動物，無論動物是活著還是已死亡，對於殺害黑頭盾蟒者，最高罰款為12,615澳元（約台幣26萬元）」，案件正在調查中。

關鍵字： 澳洲蟒蛇跳繩昆士蘭黑頭盾蟒Black-headed Python紐澳要聞

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