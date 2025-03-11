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托兒所狗狗盯著牆上「彩虹橋照片」悲鳴　網心碎：牠在想念朋友

托兒所狗狗盯著牆上「彩虹橋照片」悲鳴　網心碎：牠在想念朋友。（圖／翻攝自TikTok／shutupndance24）

▲女員工發現狗狗時常盯著牆。（圖／翻攝自TikTok／shutupndance24）

記者李振慧／綜合報導

美國新罕布夏州一間寵物托兒所員工，發現一隻叫做芬恩(Finn)的狗狗，常常會盯著牆上彩虹橋裝飾發呆，原來上面都是托兒所曾經照顧過、如今已離世的狗狗，安迪似乎在和曾經相處過的朋友們表達哀悼，畫面令人心碎。

新罕布夏州當地一間寵物托兒所女員工安迪(Andi)在網路上分享，一隻伯恩山犬(Bernese mountain)看著彩虹橋，對已逝狗狗朋友們表達哀悼的悲傷畫面。

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影片中可看到，托兒所的牆上有著一幅彩虹橋裝飾，上面全是已經離開的狗狗照片，芬恩獨自坐在牆前，抬著頭靜靜看著照片，就這樣維持了好長一段時間，期間牠偶爾會對著牆吠叫，似乎在緬懷著朋友們。

@shutupndance24 Finn loves to stare at the Rainbow Bridge, often randomly barking. #dog #dogs #dogsoftiktok #dogtok #doggo #pup #pupper #bernesemountaindog #goodboy #rainbowbridge #dogdaycare #doggie #doggiedaycare #spirits #fyp #fy #fypシ #fypシ゚viral #foryoupage #tiktok #newhampshire #newengland ♬ Ripples in Time - Austin Farwell

影片曝光後獲得8萬多點閱，許多網友感動表示，「牠想念牠的朋友們」、「希望芬恩的朋友，在彩虹橋上能聽到牠的叫聲」、「看了讓我好難過，我想念我的毛孩了」、「彩虹橋上的寶寶們一定會常來探望芬恩的」、「狗狗比我們認為的還要更聰明」。

安迪在其他影片中表示，彩虹橋上一共有14隻狗狗，由於芬恩來到托兒所很久了，裡面全是牠認識的狗狗朋友，她最近發現芬恩到了托兒所後，常常會盯著牆壁發呆一上午，讓她深信芬恩是在懷念朋友。

關鍵字： 寵物狗狗寵物托兒所彩虹橋新罕布夏州伯恩山犬北美要聞

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