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東森寵物嘉義朴子店全新開幕！　多項好禮服務照顧在地毛孩

▲東森寵物嘉義朴子店全新開幕！　各項好禮服務照顧毛孩健康。（圖／東森寵物提供）

▲東森寵物嘉義朴子店即將於5月16號全新開幕，成為在地飼主照顧毛孩的好去處。（圖／東森寵物提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

嘉義的毛孩家庭有福了！東森寵物將於5月16日（五）上午11點正式進駐朴子，於「全聯朴子四維店」內（嘉義縣朴子市大同路291號）熱鬧開幕，門市匯集商品、美容、活動三大服務，讓在地飼主能一次滿足毛孩日常所需。

▲東森寵物嘉義朴子店全新開幕！　各項好禮服務照顧毛孩健康。（圖／東森寵物提供）

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▲門市除了販售寵物用品，開幕當天更有許多給毛孩的優惠。（圖／東森寵物提供）

新門市從5月16至22日，將推出許多超值好康，每日前10名進店消費的會員，不限金額即可獲得價值500元的寵物大禮包，吸引許多毛爸媽前來排隊等候。除了開幕來店禮之外，消費滿額也有滿滿回饋，滿500送零食、滿999再送衛生紙，滿1500起還有折價券、住宿體驗券、整箱贈品等多重好禮加碼。

▲東森寵物嘉義朴子店全新開幕！　各項好禮服務照顧毛孩健康。（圖／東森寵物提供）

▲當天將會舉辦品種貓認養會，與獸醫師免費健診等活動。（圖／東森寵物提供）

除了商品促銷外，美容優惠也十分搶手。每天前五名洗澡享半價，包月限時八折起，還加碼贈送指定護理品牌，不只讓毛孩洗香香，也能煥然一新。開幕期間還有兩場特別活動，17日將舉辦「品種貓認養會」，只要成功領養，當天就送UNICHARM清新消臭雙層貓砂盆，再加贈希爾思成貓泌尿道毛球控制主食罐。18號下午更有獸醫師替毛孩免費健診，對高齡或首次養毛孩的家庭有很大幫助。

同步招募中的「金萌卡會員」也有專屬優惠，現在加入可享指定商品最高20%寵點回饋，1點折1元，回購超划算，還能累積會員福利與生日禮。

▲東森寵物嘉義朴子店全新開幕！　各項好禮服務照顧毛孩健康。（圖／東森寵物提供）

▲加入金萌卡，消費累積萌點數，1點抵1元！結帳時出示APP會員條碼即可折抵，買得越多省得越多，會員還享生日禮、滿額贈，快來加入吧！。（圖／東森寵物提供）

東森寵物表示，嘉義朴子店的開幕，是延續品牌在照護理念上的延伸，希望讓毛爸媽在生活中更方便地照顧毛孩，未來也會持續舉辦社群活動與會員專屬福利，打造屬於在地的毛孩交流空間，讓每次回店都能多一分安心與期待。

關鍵字： 寵物東森寵物嘉義朴子全聯金萌卡

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