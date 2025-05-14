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牠只是想玩啦、我們都有教過餒！狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

▲狗狗，狗，犬，動物，受傷，寵物險，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pixabay）

▲當狗狗行為出問題，往往是飼主的觀念先走偏。專家提醒：「別讓一句口頭禪，成為狗狗出包的導火線！」（圖／pixabay）

記者萬玟伶／綜合報導

「狗需要訓練」這句話人人會說，但許多行為學專家早就提醒——真正該被訓練的，其實是牽繩另一端的「人」。國際知名行為學專家 Patricia McConnell 博士就在其著作《The Other End of the Leash》中指出，專業訓練師大多時間都不是在教狗，而是在教狗主人怎麼當一個「好飼主」。

飼主的態度、語言、甚至下意識的反應，都可能成為狗狗行為的關鍵影響因子。當狗出現問題，往往反映出主人的誤解、疏忽或錯誤的行為回饋模式。因此想要狗狗變乖，第一步就是從自己的觀念與說法下手調整。

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▲狗狗／汪星人／寵物／毛小孩。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

以下「11句」飼主常掛在嘴邊的話，看似無害，實則暗藏誤區，不只可能加劇狗狗的行為偏差，更容易引發人狗間的誤會與衝突。專家建議：「這些話，最好別再說出口了！」

1.「沒關係，我家狗很友善」
狗狗靠近別人時，主人常說這句來安撫對方情緒，但其實這正透露出對狗行為控制不足。專家指出，不管你的狗有多友善，只要對方不想被接近，就是必須尊重的訊號。強行靠近可能造成他人或其他狗的不安，也可能引發衝突。

2.「牠不會咬人啦！」
這句話簡直是送貨員最怕聽到的台詞。行為學者提醒，沒有任何一隻狗「絕對不會咬人」，即便是天使犬也可能因疼痛、恐懼或突發刺激而「出手」。與其說牠不會，不如謹慎評估環境與狀況，並尊重狗的舒適界線。

3.「不是我家狗的錯！」
許多主人忽視狗狗發出的警訊或挑釁行為，導致衝突發生還渾然不知。尤其小型犬因體型小被「無害化」，反而讓攻擊行為被合理化。專家提醒，請誠實面對狗的行為是否可能是導火線。

▲狗狗，狗，寵物，毛小孩，汪星人。（圖／pakutaso）

4.「牠們自己會處理啦！」
狗狗之間「放著讓牠們自己玩」聽起來自然，但其實風險很大。專業訓練師指出，在狗公園裡，陌生狗聚在一起缺乏階層與規範，容易失控打架。任由牠們自行發展，不但可能造成衝突，更會讓狗失去對主人的信任。

5.「牠要怎樣完全沒預警啊！」
對此，專家直言：「狗幾乎都會先給警告，只是你沒看懂！」狗狗的肢體語言其實非常細膩，從耳朵、尾巴到站姿、眼神，每個細節都是溝通。下次遇到問題，請別說「沒預兆」，改問自己：「我錯過了什麼訊號？」

6.「牠只是想玩啦」
這句話最容易掩蓋社交行為中的霸凌或失控。狗狗若過度興奮、撲咬、壓制對方，很可能已經踩線，而主人的這句話成了不當行為的保護傘。別用「玩」來合理化牠的越界舉動。

7.「狗都喜歡我啦！」
聽到這句話，養「怕生狗」的主人應該會翻白眼三百次。不是每隻狗都愛你，就算你覺得自己很親狗。強行靠近可能讓狗產生恐懼壓力，甚至對日後的人類互動產生陰影。尊重別人對狗的界線，也是保護自己。

▲狗狗／汪星人／寵物／毛小孩。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

8.「我家的狗狗超會跟小孩相處！」
真的嗎？是每個年齡層的小孩嗎？還是只對你家小孩？專家提醒，狗狗對不同年齡、行為模式的小孩反應不一，千萬別過度自信以為牠是萬人迷狗保母，應持續觀察並給予適當引導與限制。

9.「牠是領養的，所以……」
是的，領養值得讚揚，但不代表可以把所有不當行為都推給「過去陰影」。有些狗的問題來自訓練不足而非過往創傷。別讓「牠是領養的」成為不處理行為問題的藉口。

10.「牠這樣是想當老大」
把每個行為都歸咎於「支配慾」是過度簡化。狗撲人、守玩具、亂挖垃圾，其實很多時候只是因為興奮、緊張、沒被訓練。行為學者指出，真正的社會地位觀念遠比「想主導」複雜許多，請別再動不動就說「牠想稱王」。

11.「我們都有教過餒！」
你確定嗎？狗狗對行為的學習往往有「情境限定」，在家會坐下，不代表在寵物店也懂。若你只在固定環境訓練，別期望牠能舉一反三。訓練需要情境多元與重複練習，不能只靠一次教學就當牠懂了。

專家強調，沒有人是完美的狗主人，但每句話背後都藏著一次學習的機會。「改變」從狗繩另一端的人開始，毛孩自然也會跟著成長！

關鍵字： 狗狗訓練飼主行為專家

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