牠只是想玩啦、我們都有教過餒！狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

▲當狗狗行為出問題,往往是飼主的觀念先走偏。專家提醒:「別讓一句口頭禪,成為狗狗出包的導火線!」(圖/pixabay)

記者萬玟伶/綜合報導

「狗需要訓練」這句話人人會說,但許多行為學專家早就提醒——真正該被訓練的,其實是牽繩另一端的「人」。國際知名行為學專家 Patricia McConnell 博士就在其著作《The Other End of the Leash》中指出,專業訓練師大多時間都不是在教狗,而是在教狗主人怎麼當一個「好飼主」。

飼主的態度、語言、甚至下意識的反應,都可能成為狗狗行為的關鍵影響因子。當狗出現問題,往往反映出主人的誤解、疏忽或錯誤的行為回饋模式。因此想要狗狗變乖,第一步就是從自己的觀念與說法下手調整。

[廣告]請繼續往下閱讀...

以下 「11句」 飼主常掛在嘴邊的話,看似無害,實則暗藏誤區,不只可能加劇狗狗的行為偏差,更容易引發人狗間的誤會與衝突。專家建議:「這些話,最好別再說出口了!」

1.「沒關係,我家狗很友善」

狗狗靠近別人時,主人常說這句來安撫對方情緒,但其實這正透露出對狗行為控制不足。專家指出,不管你的狗有多友善,只要對方不想被接近,就是必須尊重的訊號。強行靠近可能造成他人或其他狗的不安,也可能引發衝突。

2.「牠不會咬人啦!」

這句話簡直是送貨員最怕聽到的台詞。行為學者提醒,沒有任何一隻狗「絕對不會咬人」,即便是天使犬也可能因疼痛、恐懼或突發刺激而「出手」。與其說牠不會,不如謹慎評估環境與狀況,並尊重狗的舒適界線。

3.「不是我家狗的錯!」

許多主人忽視狗狗發出的警訊或挑釁行為,導致衝突發生還渾然不知。尤其小型犬因體型小被「無害化」,反而讓攻擊行為被合理化。專家提醒,請誠實面對狗的行為是否可能是導火線。

4.「牠們自己會處理啦!」

狗狗之間「放著讓牠們自己玩」聽起來自然,但其實風險很大。專業訓練師指出,在狗公園裡,陌生狗聚在一起缺乏階層與規範,容易失控打架。任由牠們自行發展,不但可能造成衝突,更會讓狗失去對主人的信任。

5.「牠要怎樣完全沒預警啊!」

對此,專家直言:「狗幾乎都會先給警告,只是你沒看懂!」狗狗的肢體語言其實非常細膩,從耳朵、尾巴到站姿、眼神,每個細節都是溝通。下次遇到問題,請別說「沒預兆」,改問自己:「我錯過了什麼訊號?」

6.「牠只是想玩啦」

這句話最容易掩蓋社交行為中的霸凌或失控。狗狗若過度興奮、撲咬、壓制對方,很可能已經踩線,而主人的這句話成了不當行為的保護傘。別用「玩」來合理化牠的越界舉動。

7.「狗都喜歡我啦!」

聽到這句話,養「怕生狗」的主人應該會翻白眼三百次。不是每隻狗都愛你,就算你覺得自己很親狗。強行靠近可能讓狗產生恐懼壓力,甚至對日後的人類互動產生陰影。尊重別人對狗的界線,也是保護自己。

8.「我家的狗狗超會跟小孩相處!」

真的嗎?是每個年齡層的小孩嗎?還是只對你家小孩?專家提醒,狗狗對不同年齡、行為模式的小孩反應不一,千萬別過度自信以為牠是萬人迷狗保母,應持續觀察並給予適當引導與限制。

9.「牠是領養的,所以……」

是的,領養值得讚揚,但不代表可以把所有不當行為都推給「過去陰影」。有些狗的問題來自訓練不足而非過往創傷。別讓「牠是領養的」成為不處理行為問題的藉口。

10.「牠這樣是想當老大」

把每個行為都歸咎於「支配慾」是過度簡化。狗撲人、守玩具、亂挖垃圾,其實很多時候只是因為興奮、緊張、沒被訓練。行為學者指出,真正的社會地位觀念遠比「想主導」複雜許多,請別再動不動就說「牠想稱王」。

11.「我們都有教過餒!」

你確定嗎?狗狗對行為的學習往往有「情境限定」,在家會坐下,不代表在寵物店也懂。若你只在固定環境訓練,別期望牠能舉一反三。訓練需要情境多元與重複練習,不能只靠一次教學就當牠懂了。

專家強調,沒有人是完美的狗主人,但每句話背後都藏著一次學習的機會。「改變」從狗繩另一端的人開始,毛孩自然也會跟著成長!