金剛猩猩寶寶荷蘭病逝　吳欣盈揭「珍貴血統」：震撼歐洲保育團隊

▲寶寶33歲時移居荷蘭，延續了珍貴的野生血統。（圖／台北市立動物園提供）



記者李依融／綜合報導

台北市立動物園移民荷蘭的金剛猩猩「寶寶」因病辭世，事實上他肩負「重任」，在30多歲時，才被發現是遺留在世界角落的「未登記野外血統個體」，這個發現震撼了歐洲金剛猩猩瀕危物種的保育團隊，因此盡速安排他移居荷蘭，牠第一次見到同類、帶領族群，也順利將珍貴的血緣傳遞下去。

寶寶13日在荷蘭APENHEUL 靈長類動物園離世，享年40歲，高齡的牠患上嚴重纖維性心肌病，又受到胃病與鼻竇炎纏身，最後因拒絕進食、服藥，加上呼吸困難，在獸醫與照養團隊的評估下，百般不捨地做了安樂死的決定。

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▲新光集團董事長吳東進發現了2歲被走私的寶寶，將牠救出送到台北市立動物園照養。（圖／台北市立動物園提供）

寶寶來自非洲喀麥隆，因盜獵捕捉2歲被走私到台灣，後來被新光集團董事長吳東進發現救下，隨後交由台北市立動物園照養，整整30多年沒有人知道寶寶的身世其實潛藏價值。新光人壽慈善基金會董事長吳欣盈表示，當時她參加了國際會議，才發現世界上每一隻由世界動物園暨水族館協會會員機構照養的金剛猩猩，都有專屬的血統序號跟保育紀錄，然而寶寶是來自全野生族群的個體，卻不曾被域外保種的團隊注意到。

吳欣盈在臉書上分享，當時這個發現震撼了歐洲動物園暨水族館協會金剛猩猩瀕危物種保育計畫團隊，對於基因庫日漸窄化的歐洲金剛猩猩域外族群而言，寶寶的野生基因是一道曙光。

▲年幼的吳欣盈也曾跟父親一起與寶寶同框。（圖／台北市立動物園提供）



後來在台北市立動物園前園長金仕謙與曹先紹博士的推動下，台灣首度加入歐洲動物園暨水族館協會(EAZA)，納入歐洲金剛猩猩瀕危物種保育計畫(Gorilla EEP)，寶寶也隨之被納入歐洲金剛猩猩域外族群管理系統，2018年在33歲時移居荷蘭。另外2017年台灣也成為全球重要的金剛猩猩繁殖基地之一，2019年2隻來自荷蘭的雌性金剛猩猩Tayari與Iriki來台與公金剛猩猩迪亞哥配對，目前育有Jabali與Ringo2個兒子，這不僅是動物外交的重要突破，也是生物多樣性保育的里程碑。

▲迪亞哥在台灣建立家庭，目前有2個妻子與2個兒子。（圖／台北市立動物園提供）



吳欣盈在貼文中向寶寶道別，向參與這段歷程的保育夥伴制上最高敬意，她也想跟寶寶說「你曾是被走私來台的動物，如今卻成為改變世界的力量，謝謝你寶寶，讓世界看到台灣的溫柔與堅持。」

▲吳欣盈在國際會議中說到寶寶，大家才驚覺還有一隻沒有被登記到的野生血統金剛猩猩。（圖／台北市立動物園提供）