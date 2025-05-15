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狗狗「無辜臉」原來都是演給你看的！？專家笑揭殘酷真相

▲▼ 狗狗,行為,實驗,內疚,研究,無辜,毛小孩。（圖／Pexels）

▲「哇！把拔馬麻氣炸了，不知道我哪裡做錯，但只要裝個可憐臉，他們就會原諒我吧！」（設計對白）。（圖／Pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

「牠一臉做錯事的樣子，一定知道自己做錯事了吧？」不少狗拔麻看到狗狗露出低頭、耳垂、尾巴夾緊的「經典內疚臉」時，總是會忍不住心軟放過。然而專家提醒——這種表情，其實不是羞愧，而是狗狗「安撫人類」的求生本能。原來平常傻萌傻萌的狗狗，在關鍵時刻竟然也超會看拔麻的臉色！？

根據國外調查，有高達74%的狗主人相信自家狗狗「真的知道自己做錯事」，但動物行為學者指出，目前並沒有明確證據能證明狗具備「內疚」這類的情緒。不過，狗狗確實能感受到快樂或恐懼這類基本情緒，但像是羞愧、嫉妒或驕傲這類需具備「自我意識」的感受，恐怕超出了狗狗的認知能力範圍。

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▲▼ 狗狗,行為,實驗,內疚,研究,無辜,毛小孩。（圖／Pexels）

「小狗無辜眼」其實是誤會？實驗揭穿狗的表情真相
哥倫比亞大學心理學教授，同時也是Horowitz狗狗認知實驗室主持人的Alexandra Horowitz，早在 2009 年就針對這個「內疚謎題」做過實驗。

她設計了一項行為觀察：14 隻狗在主人的指令下被要求「不要吃眼前的零食」。在主人離開房間後，Horowitz 會偷偷讓其中幾隻狗吃掉零食，之後再讓主人回到現場。

但有趣的是，Horowitz有時會「欺騙主人」，告訴他們狗吃了零食（即便牠沒吃），或說狗沒有偷吃（其實已經吃光光）。

結果發現，那些根本沒吃卻被誤會而被罵的狗，反而展現出最多「內疚表情」元素！低頭、尾巴垂、躲避視線……樣樣到位，彷彿真的是做賊心虛。

Horowitz解釋，狗狗做出這些反應不是「良心不安」，而是對主人的語氣與肢體語言所產生的服從反射。她隨後也在《華盛頓郵報》撰文指出：「所謂的guilty look（內疚臉），其實更該叫 submissive look（服從姿態）。意思是：『不管你覺得我做了什麼，拜託別罰我啦……』」

▲▼ 狗狗,行為,實驗,內疚,研究,無辜,毛小孩。（圖／Pexels）

狗勾很會看臉色？裝可憐其實是在幫拔麻「降火」
那狗狗為什麼會露出那副「好像知道自己錯了」的表情？

專家指出，這其實是狗狗長期與人互動後學會的行為模式，也就是「情緒連動＋行為制約」。當狗拔麻每次在牠尿在地毯上、咬壞拖鞋時大聲責罵，牠會發現「低頭垂耳＝主人比較快冷靜」，於是久而久之「內疚臉」就成了牠們的生存策略。

根據國外的動物福利大學聯盟做的一項研究，有將近6成的狗主人坦言：「狗狗表現出可憐樣的時候，我就比較不會想罵牠。」

不過，即使科學已經指出「狗狗不是真的知道自己錯了喔」，網路上的「狗狗無辜臉」依然火紅。知名網站「DogShaming.com」創辦人Pascale Lemire就說得很直白：「我不覺得狗狗真的會羞愧啦，牠們只是學會用無辜臉安撫我們。牠們心裡應該是在想，『哇主人氣炸了，不知道我哪裡做錯，但只要裝個可憐臉，他就會比較冷靜……那我就繼續演吧！』」

▲▼ 狗狗,行為,實驗,內疚,研究,無辜,毛小孩。（圖／Pexels）

不是狗狗會內疚，而是牠們超會讀空氣！
這項研究也讓許多飼主大呼「震驚」，也讓我們再次認識狗的厲害之處，牠們的情感理解力與觀察力真的超乎想像。雖然牠可能不知道「錯在哪」，但牠知道你「不爽了」，還會主動「裝無辜」來化解。

下次狗狗再露出「我好可憐我錯了」的臉時，準備被無辜臉融化的拔麻，建議可以多想幾秒鐘。

關鍵字： 狗狗行為實驗內疚研究無辜毛小孩

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