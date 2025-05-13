殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

▲貓咪到獸醫院後口吐白沫抽搐，飼主忍痛讓愛貓安樂死。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者陳安榆／綜合報導

一名飼主帶著抽搐的貓咪衝到慈愛動物醫院求助，原來是受到殺蟲劑中除蟲菊成分影響，由於除蟲菊沒有解毒劑，而貓咪代謝能力有限，併發器官衰竭預後很差，最後飼主接受讓貓咪安樂死脫離痛苦。實際上飼主是看到包裝上「寶貝毛孩都放心」的標示才購買該產品，沒想到還是讓貓咪受害。

飼主帶著虎斑貓東東到獸醫院時，貓咪已經口吐白沫不斷抽搐，原來飼主買了標榜「寶貝毛孩都放心」的殺蟲劑來使用，沒想到使用後2個小時內，貓咪突然開始抽搐，因此送醫急救。獸醫師看了殺蟲劑成分，發現是「百滅寧」，也就是除蟲菊的成分，而貓咪難以代謝除蟲菊導致出現神經症狀，「除蟲菊沒有解毒劑，貓咪會併發器官衰竭相當痛苦，最後飼主不捨貓咪受苦，心痛地同意選擇安樂死。」

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▲飼主選擇標榜安全的殺蟲劑，卻沒發現成分並不適合貓咪接觸。（圖／慈愛動物醫院提供）



獸醫師藍文潁的解釋，除蟲菊是一類常見於家用驅蟲劑與寵物用藥中的成分，對昆蟲具高效驅殺能力，然而對貓的代謝負擔極大，「貓咪內缺乏足夠能解毒的肝臟酵素，相較於狗或人，貓對這類成分極度敏感。」

藍文潁指出，除蟲菊類成分在貓體內極難被代謝排出，一旦誤用導致中毒，只能依靠貓咪自身有限的解毒能力等待代謝，無特效解藥可用，「中毒貓咪常見症狀包括流涎、顫抖、步態不穩，嚴重者甚至出現癲癇發作或昏迷，死亡率極高。」

飼主當時看到「寶貝毛孩都放心」的字樣，還有嬰兒與狗狗的圖案，因而選擇了該款產品，卻沒想到對貓有危害，已致電要求代理商撤除誤導標語，也心痛地用自家毛孩的例子提醒，「請一定要看清楚成分，養貓千萬避免含有除蟲菊成分的商品！」

▲天氣漸熱蚊蟲變多，許多人開始使用蚊蟲趨避劑。（圖／CFP）

《ETtoday寵物雲》致電詢問該殺蟲劑代理商，對方得知此事非常不捨，代理商表示，目前市面上販售的產品都有合格的環境部用藥許可証，產品的濃度只有百分之0.25，是非常低劑量、低毒性的殺蟲劑，「由於我們只是代理商，也會把這件事向香港總部聯絡」。代理商強調，尚無法得知消費者取得的包裝是什麼情況取得，但目前市面上的產品都有標明「貓科動物有敏感體質的話盡量不要使用」，未來會將標示寫得更清楚，並加強宣導，避免類似情況發生。

▲產品標註成分為「百滅寧」，然而標示較小，需詳閱並了解成分才能判別。（圖／慈愛動物醫院提供）

此外有網友看到該事件，也發現老牌蚊蟲趨避公司的防蚊片寫著「友善寵物」，背面卻寫著「對貓狗有害」，因此感到相當擔憂。該廠商研發部人員向《ETtoday寵物雲》說明，防蚊片屬於緩釋型，每天發散的劑量也只有千分之幾，主要是藉由蚊蟲討厭的氣味來趨避，加上產品都會有外框保護，基本上不要讓貓咪直接舔到，並不會有太大的危害，而該產品在日本也相當受歡迎，目前並未收到有寵物受害的相關案例，目前已加緊討論調整商品包裝的標示。此外他們也提到，舊型的除蟲菊成分可能讓蚊蟲產生抗藥性，因此新型的成分設計成「可藉由紫外線分解」，因此只要曬過太陽、照射紫外線，就有助於空間內的除蟲菊成分分解。

慈愛動物醫院獸醫師強調，為避免家中毛孩誤觸不適當的殺蟲劑成分，建議飼主在購買前再次仔細詳閱成分，或資訊獸醫師。此外獸醫界也呼籲，主管機關強化產品標示規範，明確區分「狗用」與「貓用」產品，避免更多悲劇發生。

▲慈愛動物醫院獸醫師再三強調務必詳閱殺蟲劑成分，以免誤傷毛孩。（圖／慈愛動物醫院提供）