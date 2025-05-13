ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

購買寵物友善殺蟲劑，貓咪卻中毒。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲貓咪到獸醫院後口吐白沫抽搐，飼主忍痛讓愛貓安樂死。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者陳安榆／綜合報導

一名飼主帶著抽搐的貓咪衝到慈愛動物醫院求助，原來是受到殺蟲劑中除蟲菊成分影響，由於除蟲菊沒有解毒劑，而貓咪代謝能力有限，併發器官衰竭預後很差，最後飼主接受讓貓咪安樂死脫離痛苦。實際上飼主是看到包裝上「寶貝毛孩都放心」的標示才購買該產品，沒想到還是讓貓咪受害。

飼主帶著虎斑貓東東到獸醫院時，貓咪已經口吐白沫不斷抽搐，原來飼主買了標榜「寶貝毛孩都放心」的殺蟲劑來使用，沒想到使用後2個小時內，貓咪突然開始抽搐，因此送醫急救。獸醫師看了殺蟲劑成分，發現是「百滅寧」，也就是除蟲菊的成分，而貓咪難以代謝除蟲菊導致出現神經症狀，「除蟲菊沒有解毒劑，貓咪會併發器官衰竭相當痛苦，最後飼主不捨貓咪受苦，心痛地同意選擇安樂死。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

購買寵物友善殺蟲劑，貓咪卻中毒。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲飼主選擇標榜安全的殺蟲劑，卻沒發現成分並不適合貓咪接觸。（圖／慈愛動物醫院提供）

獸醫師藍文潁的解釋，除蟲菊是一類常見於家用驅蟲劑與寵物用藥中的成分，對昆蟲具高效驅殺能力，然而對貓的代謝負擔極大，「貓咪內缺乏足夠能解毒的肝臟酵素，相較於狗或人，貓對這類成分極度敏感。」

藍文潁指出，除蟲菊類成分在貓體內極難被代謝排出，一旦誤用導致中毒，只能依靠貓咪自身有限的解毒能力等待代謝，無特效解藥可用，「中毒貓咪常見症狀包括流涎、顫抖、步態不穩，嚴重者甚至出現癲癇發作或昏迷，死亡率極高。」

飼主當時看到「寶貝毛孩都放心」的字樣，還有嬰兒與狗狗的圖案，因而選擇了該款產品，卻沒想到對貓有危害，已致電要求代理商撤除誤導標語，也心痛地用自家毛孩的例子提醒，「請一定要看清楚成分，養貓千萬避免含有除蟲菊成分的商品！」

▲▼蚊子叮、蚊子咬、蚊蟲咬。（圖／CFP）

▲天氣漸熱蚊蟲變多，許多人開始使用蚊蟲趨避劑。（圖／CFP）

《ETtoday寵物雲》致電詢問該殺蟲劑代理商，對方得知此事非常不捨，代理商表示，目前市面上販售的產品都有合格的環境部用藥許可証，產品的濃度只有百分之0.25，是非常低劑量、低毒性的殺蟲劑，「由於我們只是代理商，也會把這件事向香港總部聯絡」。代理商強調，尚無法得知消費者取得的包裝是什麼情況取得，但目前市面上的產品都有標明「貓科動物有敏感體質的話盡量不要使用」，未來會將標示寫得更清楚，並加強宣導，避免類似情況發生。

購買寵物友善殺蟲劑，貓咪卻中毒。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲產品標註成分為「百滅寧」，然而標示較小，需詳閱並了解成分才能判別。（圖／慈愛動物醫院提供）

此外有網友看到該事件，也發現老牌蚊蟲趨避公司的防蚊片寫著「友善寵物」，背面卻寫著「對貓狗有害」，因此感到相當擔憂。該廠商研發部人員向《ETtoday寵物雲》說明，防蚊片屬於緩釋型，每天發散的劑量也只有千分之幾，主要是藉由蚊蟲討厭的氣味來趨避，加上產品都會有外框保護，基本上不要讓貓咪直接舔到，並不會有太大的危害，而該產品在日本也相當受歡迎，目前並未收到有寵物受害的相關案例，目前已加緊討論調整商品包裝的標示。此外他們也提到，舊型的除蟲菊成分可能讓蚊蟲產生抗藥性，因此新型的成分設計成「可藉由紫外線分解」，因此只要曬過太陽、照射紫外線，就有助於空間內的除蟲菊成分分解。

慈愛動物醫院獸醫師強調，為避免家中毛孩誤觸不適當的殺蟲劑成分，建議飼主在購買前再次仔細詳閱成分，或資訊獸醫師。此外獸醫界也呼籲，主管機關強化產品標示規範，明確區分「狗用」與「貓用」產品，避免更多悲劇發生。

購買寵物友善殺蟲劑，貓咪卻中毒。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲慈愛動物醫院獸醫師再三強調務必詳閱殺蟲劑成分，以免誤傷毛孩。（圖／慈愛動物醫院提供）

關鍵字： 慈愛動物醫院殺蟲劑殺蟲劑貓殺蟲劑寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【用魔法打敗魔法】萌娃路邊坐地上哭鬧！爸媽出招...竟躺平跟著哭

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

主人要求安樂死小狗　「善良獸醫拒絕」8年後現況曝：最棒決定

「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

你家的貓也這樣？舔到一半咬人＋盯著空氣看到你發毛「7種困惑行為」大揭密

世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

鼠鼠爽嗑堅果手滑　瞬間「瞳孔地震」小手搶救但趕不上

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

虎斑貓聽奴才說「有點心」　結果被騙進浴缸滿臉不可置信

浪浪被裝在「金色三麥」袋中找家！CEO霸喊：當你最強娘家

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

你家的貓也這樣？舔到一半咬人＋盯著空氣看到你發毛「7種困惑行為」大揭密

東森寵物X田中馬拉松「助浪溫飽」　中途之家收到30萬份糧食

世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

黑猩猩也有「手機」　靠一招遠距傳訊還能辨識身分

浪貓「肺部塌陷、肋骨斷」險喪命　超愛撒嬌找到新奴才

高雄黑豬暴衝過馬路！ 還衝進國小　網虧：上課遲到還闖紅燈

鄰居地板下傳喵喵聲救出「受困3周貓咪」　主人：啤酒救了牠

美西線運價明日將升破3千美元、7月估破5千美元　本周上海航班滿載

幕僚長帶第一夫人跑趴貼鮮肉！　助攻撕下老派標籤「躍升好感度第一」

以色列襲擊加薩南部醫院　目標鎖定哈瑪斯領導人

賓利「全球最大規模禮賓車隊」在澳門！9輛Flying Spur進駐渡假城

都吃生魚片！台人「偏愛鮭魚」跟日本差超多　過來人吐原因

桃園鐵皮資收廠深夜燃燒　119湧大量報案！消防出動60人灌救

納坦雅胡宣布「全力進攻加薩」　徹底摧毀哈瑪斯前絕不停戰

Nissan爆去年虧損6708億元「宣布將裁員2萬人」關閉7座工廠

澤倫斯基放話「在土耳其等普丁！」拒見其他代表　俄高層譏：演喜劇

吉普「暢銷全尺寸休旅車大改款」再釋預告！經典進化越野一樣強

寵物動物熱門新聞

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

獸醫拒絕安樂死小狗　8年後現況曝光

世界第二大鳥闖進住家泳池　男：這太澳洲了

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

倉鼠吃堅果手滑　嚇到瞳孔地震

貪吃貓打針爆痛　狂罵但猛舔肉泥

虎班聽奴才有點心　卻被騙進浴缸

浪浪「三麥」找家！CEO霸喊：當你最強娘家

女開門取外送　「隨餐贈貓」傻：我沒點啊

潛水錄影雀鯛亂入　狂搶鏡擋人

鄰居家地板傳喵喵聲　救出受困3周貓咪

浪貓肺塌陷、肋骨斷　撒嬌找到奴才

讀者迴響

熱門新聞

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

獸醫拒絕安樂死小狗　8年後現況曝光

世界第二大鳥闖進住家泳池　男：這太澳洲了

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

倉鼠吃堅果手滑　嚇到瞳孔地震

貪吃貓打針爆痛　狂罵但猛舔肉泥

虎班聽奴才有點心　卻被騙進浴缸

浪浪「三麥」找家！CEO霸喊：當你最強娘家

女開門取外送　「隨餐贈貓」傻：我沒點啊

潛水錄影雀鯛亂入　狂搶鏡擋人

鄰居家地板傳喵喵聲　救出受困3周貓咪

浪貓肺塌陷、肋骨斷　撒嬌找到奴才

癱瘓巨汪搭輪椅　慢步享受大自然

熱門寵物影片

更多
鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面