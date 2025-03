女網紅為了拍片「強把袋熊寶寶抱走」　袋熊媽媽崩潰狂追畫面曝

▲女網紅抱走袋熊寶寶被撻伐。(圖/翻攝自Reddit)

記者李振慧/綜合報導

美國一名女網紅到澳洲旅遊時,為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走,袋熊媽媽發現孩子被搶,驚慌地追上來希望能帶回孩子,然而女子卻沒有停下來,只顧對著鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶引發批評。

在網路上自稱是野生動物學家和環境科學家的美國女子瓊斯(Sam Jones),在Instagram上擁有約9萬多名粉絲,近來她在網路上分享,夜間在澳洲鄉間旅行時,將一隻袋熊寶寶強行從袋熊媽媽身邊奪走。

在約34秒的影片中可看到,瓊斯抱走袋熊寶寶後,發現袋熊媽媽想追回孩子,立即加快速度跑回拍攝男子身旁,回到車上後她開心向鏡頭炫耀著袋熊寶寶表示,「剛抓到了一隻小袋熊」。

American hunting influencer Sam Jones is facing fierce backlash after taking a baby wombat from it's mother while visiting Australia. pic.twitter.com/bGUvuxWGX7