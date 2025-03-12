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女網紅為了拍片「強把袋熊寶寶抱走」　袋熊媽媽崩潰狂追畫面曝

女網紅為了拍片「強把袋熊寶寶抱走」　袋熊媽媽崩潰狂追畫面曝。（圖／翻攝自Reddit）

▲女網紅抱走袋熊寶寶被撻伐。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女網紅到澳洲旅遊時，為了拍片竟然強行把袋熊寶寶從媽媽手中奪走，袋熊媽媽發現孩子被搶，驚慌地追上來希望能帶回孩子，然而女子卻沒有停下來，只顧對著鏡頭炫耀不斷掙扎的袋熊寶寶引發批評。

在網路上自稱是野生動物學家和環境科學家的美國女子瓊斯(Sam Jones)，在Instagram上擁有約9萬多名粉絲，近來她在網路上分享，夜間在澳洲鄉間旅行時，將一隻袋熊寶寶強行從袋熊媽媽身邊奪走。

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在約34秒的影片中可看到，瓊斯抱走袋熊寶寶後，發現袋熊媽媽想追回孩子，立即加快速度跑回拍攝男子身旁，回到車上後她開心向鏡頭炫耀著袋熊寶寶表示，「剛抓到了一隻小袋熊」。

袋熊寶寶被瓊斯緊抓在懷中，仍不斷掙扎表情看起來十分痛苦，後來袋熊媽媽出現在身後，她才表示，「好吧，袋熊媽媽看起來很生氣，我們讓寶寶走吧」。

影片曝光後引發網友怒火，雖然瓊斯目前已經將原始影片下架，相關畫面仍在網路上流傳，網友紛紛留言，「把她驅逐出澳洲」、「逮捕她」、「這些網紅為了流量真的是什麼事都做得出來」。

當地動物救援人員塔尼亞(Tania Bishop)向媒體表示，影片中的袋熊寶寶看起來約8個月大，還是得完全依賴母親的狀態，瓊斯強行把寶寶帶離母親的行為不但會讓其痛苦，不正確的抱姿也容易導致寶寶受傷，「小袋熊當時發出嘶嘶聲，這是極度痛苦的表現」。

關鍵字： 網紅澳洲袋熊動物Sam Jones美國北美要聞紐澳要聞

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