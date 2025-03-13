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4歲獅子兔瘋狂掉毛　女花1年時間蒐集「織出超暖毛帽」爆紅

4歲獅子兔瘋狂掉毛　女花1年時間蒐集「織出超暖毛帽」爆紅。（圖／翻攝自TikTok／fuzzandfuzz）

▲女子廢物利用，把兔子掉毛變成毛帽。（圖／翻攝自TikTok／fuzzandfuzz）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子每周幫所養的4歲獅子兔(Lionhead rabbit)菲比(Phoebe)梳毛時，發現梳子上總是留有大量長毛，沒想到她突發奇想，花了一年的時間蒐集掉毛，成功廢物利用織出一頂毛帽。

29歲女子法蘭西斯(Josie Francis)在網路上拍片分享，她花了一年的時間蒐集從寵物兔菲比身上掉下的大量毛髮，好不容易等到毛量足夠後，便請人幫忙把掉毛變成紡線，再把紡線成功織出一頂毛帽。

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@fuzzandfuzz making a beanie out of my bunny’s fur #lionheadbunny #petsoftiktok #petbunny ♬ Circles - Instrumental - Post Malone

影片中可看到，法蘭西斯成功用菲比的毛，織出一頂米色毛帽，該毛帽還附有長長帶子可以當作圍巾，戴上後不但能幫頭部保暖，就連脖子也一起顧到了，而且業者還幫她用額外的毛，製作了一頂菲比也可以戴的迷你毛帽，成品讓她非常滿意。

影片曝光後獲得93萬點閱，許多網友大讚法蘭西斯的創意，「這一點都不奇怪，每一絲線都充滿了愛」、「這太棒了，帽子好可愛」、「我好羨慕，不曉得狗毛或貓毛是否也能拿來編織」。

影片爆紅後，法蘭西斯表示，她計畫和朋友妮可(Nicole Agner)一起創業，計畫推出更多用寵物兔毛製作出的限量毛帽商品。

關鍵字： 毛帽寵物兔子獅子兔Lionhead rabbitJosie Francis

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