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地下傳微弱聲！男主人鐵鏟挖出「被活埋3天愛犬」　震撼畫面曝

地下傳微弱聲！男主人鐵鏟挖出「被活埋3天愛犬」　震撼畫面曝。（圖／翻攝自Instagram／simonrayner）

▲男從地下救出寵物犬。（圖／翻攝自Instagram／simonrayner）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男主人所養的寵物犬失蹤長達3天，由於寵物犬平時喜歡挖地洞，或是鑽進地洞中很長一段時間都不會出來，他擔心寵物犬有可能受困，結果在朋友的幫助下聽到地下傳出微弱聲音，成功救出被活埋的愛犬。

居住在英國坎布里亞郡(Cumbria)，身為酒吧老闆的男子雷納(Simon Rayner)近來在網路上分享，他從土中挖出被活埋寵物梗犬(Terrier)的震撼畫面，影片獲得15多萬點閱。

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雷納之前曾在網路上發文，希望大家能幫忙他找到失蹤的寵物犬露比(Ruby)，後來他的一名朋友意外在泥土下聽到微弱聲音，懷疑愛挖洞的露比可能遭到活埋，立即帶著鏟子進行救援。

影片中可看到，男子手上拿著鐵鏟，在地面上挖出一個深洞後，看到奄奄一息的露比終於從洞中露出身影，男子一邊挖土一邊安慰小狗，後來直接把手伸進地洞中，最後成功把露比帶回地面。

雷納表示，「經過多次的挖掘後，我們終於把牠從土裡挖出來，你可以想像牠當時非常虛弱」，幸好露比被送到獸醫接受治療幾天後飲食已經恢復正常，之後會再接受相關治療，感謝露比失蹤期間，所有熱心網友的幫忙與關心。

關鍵字： 活埋寵物英國男主人Simon Rayner梗犬

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