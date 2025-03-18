ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛

每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛。（圖／翻攝自TikTok／littlebabytini）

▲臘腸犬送把拔上班畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／littlebabytini）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻每天堅持護送主人上班的臘腸犬爆紅，影片中可看到，居住在大樓中的臘腸犬陪著男主人走出家門後，一路緊跟著前往電梯，直到主人進入電梯，才立刻飛奔回到家中，可愛影片獲得520多萬。

居住在美國德州達拉斯市(Dallas)的女網友@littlebabytini，在網路上分享臘腸犬蒂尼(Tini)每天堅持送把拔上班，父女倆在電梯前十八相送的可愛畫面，她表示，「每天早上，你的小狗都會送你的男友去電梯上班，祝福大家有美好的一天」。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@littlebabytini Have a good day!! #puppy #commute #work #puppyrunning #minidoxie #dachshund ♬ sally when the wine runs out - tucker

影片中顯示，蒂尼一路緊跟著原PO的男友前去電梯，即使有時候男友走路較快，短腿的蒂尼也不放棄，會小跑步努力跟上，男友後來將蒂尼抱起狂親，直到電梯抵達後才不捨得分開。

影片曝光後爆紅，許多網友留言，「太可愛了，我真想帶著牠一起上班」、「狗狗跑回來的時候好像在說，『馬麻，我安全送把拔出門了』」、「如果我的狗這樣做的話，我會沒辦法上班」、「狗狗跑回家的樣子看起來好自豪」。

關鍵字： 狗狗寵物臘腸犬主人上班電梯Dallas德州

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#邊荷律 想帶 #李珠珢 吃台灣美食　笑喊：讓她加入我的胖胖Team

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

地下傳微弱聲！男主人鐵鏟挖出「被活埋3天愛犬」　震撼畫面曝

路上開車遇可愛埋伏　夫妻突然被3萌犬攔車「又驚喜冒出4奶犬」

美73歲婦被鄰居養的「吸毒比特犬」撕咬肢解　尪驚恐目睹過程

把大蛇當武器！男手持「2條蟒蛇」闖入　成功搶價值1萬多元商品

給店員求救紙條沒用　女和4歲兒「被丈夫囚禁5年」靠電子信獲救

每天爽吃牛排！女大生全肉食減肥　上廁所發現「馬桶全是血」嚇

7歲女童模仿TikTok挑戰　把玩具放微波爐加熱「突然在臉上爆炸」

比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫

比特犬Lucky收容編號曝光　年紀「老齡」網友祝福：希望有好主人

咬人比特犬Lucky強制沒入會怎樣　動保處2點說明

比特犬Lucky收容編號曝光　年紀「老齡」網友祝福：希望有好主人

每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教蒙眼、「瞬間失重法」讓牠鬆口

比特犬是否會傷人？　官方、民間都同意：飼主素養是關鍵

比特犬Lucky「今沒入」籠內哀嚎　訓犬師解項圈後摸頭安撫

訓犬師曝比特犬「其實天生親人」　肌肉發達管理不當後果嚴重

比特犬3年前列「禁養」飼主需登記　6種危險性犬隻外出需防護

比特犬「開窗襲擊」2騎士　飼主稱有綁牽繩「激動掙脫項圈惹禍」

世界盃前大屠殺！摩洛哥捕殺300萬隻流浪犬　FIFA不管惹怒動保團體

咬人比特犬Lucky強制沒入會怎樣　動保處2點說明

錢錢吸收變差「6天後確診胃癌」　米可白崩潰：剩不到幾個月能活

比特犬飼主身分曝光「曾是上市公司董座」　本人回應了

小三作法斷男友桃花「終生不舉」！詛咒反噬肚中寶寶　超慘下場曝光

三重13歲少年走失！僅穿薄長袖「沒錢吃飯」　警方緊急尋人中

「排球甜心」廖苡任攻讀博士　不捨結束旅日生涯：不能自私

MINI Cooper「敞篷車＆JCW性能版」3／27台灣發表！新世代戰線全到齊

沒有Logo的千萬名錶讓人一眼認出　H. MOSER ＆ CIE獨有魅力吸睛

以哈停火破局讓船舶運力過剩壓力減輕　就看關稅與新增運力影響程度

快訊／11縣市低溫特報　「急凍剩6度」時間地點曝光

被控逼死金賽綸！喪期還「狂call遺屬問靈位」　YTR喊冤：為了與她道別

寵物動物熱門新聞

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

比特犬Lucky收容編號曝　網友祝福

咬人比特犬沒入會怎樣　動保處說明

雙胞胎狗狗靜等安樂倒數　奇蹟出現

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教方法

訓犬師曝比特犬其實「天生親人」

比特犬是否傷人　飼主素養很關鍵

惡犬又撲咬　動保處揭未沒入原因

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

比特犬咬騎士　飼主稱有綁繩掙脫

平板冒出小幫鼠　踩鍵盤回訊息

比特犬3年前禁養　6危險犬種需防護

宮廟兔子住排泄物中　吃白飯淘汰菜

女網紅為了拍片　從袋熊媽身邊強抱走寶寶

讀者迴響

熱門新聞

比特犬今日沒入　籠內被摸頭安撫

比特犬Lucky收容編號曝　網友祝福

咬人比特犬沒入會怎樣　動保處說明

雙胞胎狗狗靜等安樂倒數　奇蹟出現

遇狗攻擊怎麼辦　訓犬師教方法

訓犬師曝比特犬其實「天生親人」

比特犬是否傷人　飼主素養很關鍵

惡犬又撲咬　動保處揭未沒入原因

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

比特犬咬騎士　飼主稱有綁繩掙脫

平板冒出小幫鼠　踩鍵盤回訊息

比特犬3年前禁養　6危險犬種需防護

宮廟兔子住排泄物中　吃白飯淘汰菜

女網紅為了拍片　從袋熊媽身邊強抱走寶寶

臘腸犬每天送把拔上班　「小短腿飛奔」爆紅

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面