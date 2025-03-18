每天堅持送把拔上班　臘腸犬「小短腿飛奔」520萬網融化：太可愛

▲臘腸犬送把拔上班畫面爆紅。（圖／翻攝自TikTok／littlebabytini）

記者李振慧／綜合報導

國外一隻每天堅持護送主人上班的臘腸犬爆紅，影片中可看到，居住在大樓中的臘腸犬陪著男主人走出家門後，一路緊跟著前往電梯，直到主人進入電梯，才立刻飛奔回到家中，可愛影片獲得520多萬。

居住在美國德州達拉斯市(Dallas)的女網友@littlebabytini，在網路上分享臘腸犬蒂尼(Tini)每天堅持送把拔上班，父女倆在電梯前十八相送的可愛畫面，她表示，「每天早上，你的小狗都會送你的男友去電梯上班，祝福大家有美好的一天」。

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影片中顯示，蒂尼一路緊跟著原PO的男友前去電梯，即使有時候男友走路較快，短腿的蒂尼也不放棄，會小跑步努力跟上，男友後來將蒂尼抱起狂親，直到電梯抵達後才不捨得分開。

影片曝光後爆紅，許多網友留言，「太可愛了，我真想帶著牠一起上班」、「狗狗跑回來的時候好像在說，『馬麻，我安全送把拔出門了』」、「如果我的狗這樣做的話，我會沒辦法上班」、「狗狗跑回家的樣子看起來好自豪」。