自家泳池發見鋸齒詭異生物　女驚嚇「好像外星人」網解答真相

▲女子的發現引發討論。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

澳洲一名女子在自家泳池發現外型怪異的生物，該生物身上有著奇怪的棕色紋路，還有像是牙齒的白色物體，看起來就像來自外太空的生物，嚇得她PO上網詢問網友。

這名居住在雪梨市北部的女子在國外論壇Reddit上發文，「我在游泳池裡發現了這個，靠近雷恩科夫國家公園(Lane Cove National Park)，由於這個東西完全不動，有可能已經死了，模樣看起來好不真實，難道我發現外星生物了嗎」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從女子分享的圖片中可看到，該物體呈現棕色、葉子形狀，前端還有白色鋸齒狀物，貼文曝光後引發網友討論，有網友認為女子發現的東西應該是南部葉尾壁虎(southern leaf-tailed gecko)的尾巴。

南部葉尾壁虎是澳洲特有種，常分布在昆士蘭州東南部和新南威爾斯州北部沿海山脈中，這種壁虎因為有寬大、宛如葉子形狀的尾巴而得名，由於壁虎遇到威脅時常會斷尾求生，可能因此尾巴才會單獨留在泳池中。

貼文獲得許多網友留言，「我以前從來沒看過這種生物」、「我還以為白色的部分是牙齒」、「為什麼尾巴裡面有牙齒，好可怕」，有網友幫忙解釋，那是壁虎為了方便彈射尾巴長期演化而成的設計，鋸齒狀白色物體應該是斷裂的肌肉。