生病狗狗闖婚禮「新人賓客全是獸醫」暖收編　網讚：找到幸福了

▲狗狗闖進婚禮中，意外也獲得了自己的幸福結局。（圖／翻攝自TikTok／can.epa）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷一名女子參加好友婚禮，當司儀正在幫新人證婚時，現場突然闖來一隻流浪狗引發大家注意，由於新人與現場賓客都是獸醫，所以他們完全不介意狗狗加入，最後一名賓客甚至決定把牠帶回家照顧，溫馨故事爆紅。

女網友卡內帕(Canepa)近來在網路上分享，她參加2名好友貝拉(Bella)與阿爾迪(Aldi)在鄉村舉辦的婚禮時，一隻飢餓的小黃狗突然闖進婚禮中，小狗雖然看起來十分憔悴且身上患病，然而新人與賓客們卻完全不介意，因為他們是一群獸醫。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片中可看到，狗狗搖著尾巴在婚禮現場四處走動，不但獲得了食物，還有許多賓客上前摸摸牠，模樣看起來非常開心，當婚禮結束時，其中一名賓客還決定把牠帶回家照顧，從2位新人的名字中獲得靈感，取名為貝爾迪(Beldi)。

影片曝光後獲得700多萬點閱，許多網友感動表示，「天啊，這太棒了，這場婚禮充滿了天使，謝謝好心的你們」、「狗狗在婚禮上也找到了自己的幸福結局」、「狗狗一定是知道這裡正在發生美好的事，所以也想來尋找幸福」。

卡內帕後來在其他影片分享貝爾迪的後續，影片中可看到，貝爾迪接受過治療、洗了澡以後，正在舒服地接受寄養者的摸摸。卡內帕表示，貝爾迪還需要一段時間的治療才能恢復健康，期待牠之後能夠獲得好人家收養，過著幸福的生活。