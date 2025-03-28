一段時間沒開「冷氣裡竄出多條活蛇」　專家拆開內部驚人畫面曝

▲捕蛇專家在冷氣機內抓出多條蛇。（圖／翻攝自X）
記者李振慧／綜合報導
印度安得拉邦一戶人家近來由於天氣變熱，決定打開許久沒開的冷氣，沒想到冷氣機裡面竟然爬出活蛇，嚇得趕緊找捕蛇專家幫忙，拆開後在冷氣機裡面找到更多條小蛇，驚人畫面在網路上流傳。
事件發生在維沙卡帕特市(Visakhapatnam)當地社區Pendurthi一戶人家，名叫薩蒂亞納拉亞納(Satyanarayana)的男子因為一段時間沒開冷氣，沒想到冷氣機成為蛇窩，躲藏了多條小蛇。
చాలా రోజుల తర్వాత ఏసీ వేస్తున్నారా.. అయితే మీ ఏసీలో కూడా ఇలానే పాములు ఉండొచ్చు— Telugu Scribe (@TeluguScribe) March 12, 2025
విశాఖ జిల్లా పెందుర్తిలో సత్యనారాయణ అనే వ్యక్తి ఇంట్లోని ఏసీలో పిల్లలు పెట్టిన పాము
సమాచారం అందుకొని ఏసీలో ఉన్న పాము, పిల్లలను బయటికి తీసిన స్నేక్ క్యాచర్
దీంతో అన్ని పాము పిల్లలను చూసి భయందోళనకు… pic.twitter.com/8fa7V9DKvC
影片中可看到，捕蛇專家打開冷氣機的蓋子後，立即從裡面抓出一條大蛇和好幾條小蛇，這些蛇被抓出來後仍不停掙扎晃動，驚人畫面嚇壞住戶，捕蛇專家的反應則十分淡定。
捕蛇專家最後約抓出了8至10條蛇，並將這些蛇妥善放在袋中。影片被分享到網路後瘋傳，許多網友留言，「畫面好嚇人」、「晚上不敢睡覺了」、「我也需要捕蛇專家的電話」，還有許多網友表示，為了避免遇到類似事件，最近要開冷氣前，最好先檢查一下內部。
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