一段時間沒開「冷氣裡竄出多條活蛇」　專家拆開內部驚人畫面曝

▲捕蛇專家在冷氣機內抓出多條蛇。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

印度安得拉邦一戶人家近來由於天氣變熱，決定打開許久沒開的冷氣，沒想到冷氣機裡面竟然爬出活蛇，嚇得趕緊找捕蛇專家幫忙，拆開後在冷氣機裡面找到更多條小蛇，驚人畫面在網路上流傳。

事件發生在維沙卡帕特市(Visakhapatnam)當地社區Pendurthi一戶人家，名叫薩蒂亞納拉亞納(Satyanarayana)的男子因為一段時間沒開冷氣，沒想到冷氣機成為蛇窩，躲藏了多條小蛇。

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影片中可看到，捕蛇專家打開冷氣機的蓋子後，立即從裡面抓出一條大蛇和好幾條小蛇，這些蛇被抓出來後仍不停掙扎晃動，驚人畫面嚇壞住戶，捕蛇專家的反應則十分淡定。

捕蛇專家最後約抓出了8至10條蛇，並將這些蛇妥善放在袋中。影片被分享到網路後瘋傳，許多網友留言，「畫面好嚇人」、「晚上不敢睡覺了」、「我也需要捕蛇專家的電話」，還有許多網友表示，為了避免遇到類似事件，最近要開冷氣前，最好先檢查一下內部。

