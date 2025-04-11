半夜被詭聲驚醒！女崩潰「6年沒睡飽」　網共鳴：貓鬧鐘準時開工

▲女子爆料，半夜沒睡好覺的原因。（圖／翻攝自TikTok／justjasmine.13）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女主人在網路上自爆，已經長達6年都沒睡好覺，而讓她無法安睡的原因竟然是所養的黑貓。影片中可看到，女子所養的貓老是在半夜發出怪聲，讓她不得不醒來查看，爆笑影片獲得養貓網友共鳴。

居住英國的女網友@justjasmine.13近來在網路上分享，深夜她在睡夢中時，突然聽到家中傳來怪聲，高頻的音頻讓她擔心可能警報器故障所以起來查看，結果發現來自寵物貓。

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影片中顯示，事件發生時是深夜5時14分左右，女子隨著怪聲四處查看，最後在樓梯處發現所養的貓咪，小貓看到牠後還一臉無辜的模樣，讓她無奈表示，「我已經長達6年沒有一覺到天亮了」。

影片曝光後獲得35萬點閱，引發許多網友分享貓奴經驗，「我家的貓也是」、「養貓的人都不需要鬧鐘」、「我的貓也很愛凌晨4時在家攀岩，爬的是我的櫥櫃」、「我家貓鬧鐘也愛做一樣的事」、「所以晚上我都讓貓待在客廳，不然我永遠無法好好睡覺」。