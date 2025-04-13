館長談愛犬安樂死哽咽　女員工曝大雄咬人原因與臨終靈性

▲館長因愛犬大雄離世，數度在直播中紅了眼眶。（圖／翻攝自飆悍臉書、IG@bigbearingkgym）



記者李依融／綜合報導

網紅館長陳之漢的愛犬「大雄」離世，他在直播中提到愛犬安樂死的過程，數度哽咽，照顧大雄的女員工也在IG@bigbearingkgym分享大雄咬人的原因，用愛得到了大雄的信任，也透露大雄最後時刻的靈性。

大雄是一隻強壯的高加索犬，曾經因為咬人多次上新聞版面，館長也曾透露因為大雄突然攻擊，造成妻子流產，然而在直播中提及大雄的最後時刻，他數度紅了眼眶。

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▲館長在悼念影片中分享與幼年大雄的合影。（圖／翻攝自飆悍臉書）

館長解釋，大雄因為年老健康狀況急遽惡化，已經難以動彈只能哀叫，獸醫檢查後說若讓大雄自然離世，可能還須拖上2星期，然而館長不捨愛犬承受無法進食、無法活動的痛苦，於是決定讓大雄接受安樂死。

獸醫解釋，安樂死的過程中大雄是在完全無意識的情況下離世，就像是陷入深沉的睡眠不會再醒來，不過注射藥劑後會出現反射性抽搐。館長回想起這個過程忍不住哽咽，並坦言「牠抽搐的時候是我最難過的時候」。

▲大雄曾因攻擊人屢次上新聞版面，也讓館長相當煩惱。（圖／翻攝自飆悍臉書）

照顧大雄的女員工也在IG@bigbearingkgym提到，自己是在2020年開始陪伴大雄，由於本身養過比特犬，目前也是新屋收容所的比特犬志工，她猜想大雄會這麼兇，可能是因為情緒緊張進而靠攻擊、嚇阻來驅趕別人，「牠一定很辛苦，我想試著幫幫看，看能不能不要那麼緊繃，狗生也快樂一點。」女員工也秉持著「愛能融化一切」來陪伴大雄。

女員工解釋，她其實並非專門照顧大雄的員工，只是恰巧在同一個工作環境，她自願早晚打掃、餵食、餵零食，也因此取得了大雄的信任。雖然很多人不相信寵物溝通師，但這名女員工還是請教了溝通師大雄的心情，她覺得「溝通師或許能說出我沒發現、需要的點」。

▲大雄後來能在協助下接受剃毛。（圖／IG@bigbearingkgym）

溝通師說，大雄以前被訓練時曾被打腳，又因為壯碩的大雄太有力，曾經被餓肚子，因此才讓大雄護食咬人。對此女員工特意給大雄多放一點飯，確保大雄不會餓到，也會立刻離開讓大雄安心吃飯，擔心大雄怕被打，因此她在大雄身邊從來不會舉起手，或拿棍狀物靠近，一直以來都相安無事。

女員工姊姊請教了許多愛狗人士，在循循善誘下大雄慢慢進步，可以外出散步、去剃毛剪指甲，其他員工也慢慢敢餵零食，後來大雄看到有人來丟零食都很開心。

女員工表示，大雄因為體型大，吃的用的日常開銷也很龐大，後來一個月花費近2萬，「但是牠爸爸疼牠，沒有把我抓去罵怎麼花那麼多」。

今年3月開始大雄不太能走路，3月31日那天是牠最後一次能自行行走，後來就全身泡在排泄物中，或許因為動彈不得很慌張，人靠近牠會生氣，後來也漸漸不吃飯，即使換成雞排、排骨牠也沒興趣。

女員工提到，其實她希望不要安樂，因為大雄害怕打針，希望神明帶走大雄，所以到處拜拜，希望神明帶大雄安穩離開。後來獸醫判斷，大雄已經符合安樂死的標準，可能可以以這樣的身體拖延生命2星期，但館長心疼愛犬痛苦，便做了安樂死的決定。

女員工表示，11日上午大雄還能認得她，「我告訴大雄今天下午1點有漂亮姊姊要帶你去睡覺，靈魂會飛走，你就可以自由奔跑，腳也不會痛了，但屁屁要先打針，還是你現在就走，看看亮亮的神明在不在。」神奇的是，說完沒多久大雄就陷入昏迷，所以醫生來的時候，牠沒有感覺，也沒有反抗生氣，最後安詳順利離開。

許多網友看完姊姊的分享，不捨地與大雄道別，也感謝姊姊對大雄的愛與付出。姊姊也慶幸自己盡力疼愛大雄，「我的目的達到了，大雄開心就好」。

▲大雄在許多人的關愛下，能夠出門散步、有許多零食投餵，緊繃的情緒也舒緩許多。（圖／IG@bigbearingkgym）