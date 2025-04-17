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柴犬阿寶遭比特犬咬死　飼主手寫信慟別：被欺負記得跑別傻搖尾

實習記者陳安榆／綜合報導

屏東內埔鄉發生比特犬咬傷柴犬的案件，被咬的柴犬「阿寶」送醫急救仍傷重不治。飼主16日送阿寶最後一程，並手寫了一封信和阿寶告別，內容寫道「抱歉讓你受委屈了」、「被狗狗欺負記得跑，不要呆呆搖尾巴」，也表態勢必會「還給牠一個公道」。如今比特犬的飼主尚未提供相關機關狗狗的資訊，動保處也正在展開調查。

▲遭比特犬咬死的柴犬阿寶飼主公開手寫信，跟牠道別。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柴犬阿寶飼主公開手寫信，跟牠道別。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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監視器畫面中可以看到，一隻未繫繩的比特犬朝著柴犬阿寶要害不斷撕咬，現場飼主和民眾嘗試用掃把、鐵棍等工具將牠們分開，不料比特犬堅持不鬆口，直到被打死才將柴犬救出。阿寶送醫後隔天仍然去往汪星球，突如其來的噩耗讓飼主不敢相信，直言「希望老天開眼，可以讓真相快快水落石出」，也於16日將阿寶火化，送牠最後一程。

▲遭比特犬咬死的柴犬阿寶飼主公開手寫信，跟牠道別。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶每天都會出門散步，是家中的開心果。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主在信裡寫道，「特意不帶祢的背帶跟牽繩，是希望祢不要再有任何束縛，在天上自在玩耍」，整封信件表達深深的遺憾及憤怒之情，同時也很抱歉讓阿寶受到天大的委屈，「是哥哥沒有保護好祢，下輩子不要當狗了」。飼主提到，阿寶從幼犬一直陪伴至今，已經是重要的家人，如今卻因意外喪命，雖然比特犬飼主表示要賠償一切損失，不過卻沒有半句道歉，一家人目前只求能得到一個確切的真相。

▲遭比特犬咬死的柴犬阿寶飼主公開手寫信，跟牠道別。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶深受家人疼愛，沒想到日常散步發生憾事。（圖／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

根據《動物保護法》第20條第三項，具攻擊性之寵物出入公共場所及公眾得出入之場所，應由成年人伴同，以長度不超過一點五公尺之繩或鍊牽引，且應配戴不影響散熱之透氣口罩。錄影畫面可以看出，比特犬不只未繫繩，同時也並沒有配戴嘴套，屏東縣動保科表示，14日下午派員前往現場時未見比特犬，據飼主表示犬隻已死亡，但對其屍體去向交代不清，相關單位已要求飼主補充說明。

▲阿寶從幼犬時就一直陪伴著家人，早就成為不可或缺的存在。（影／網友@lsh88588提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

關鍵字： 比特犬柴犬手寫信

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