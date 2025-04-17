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撿到落巢五色鳥、樹鵲曬日常「被沒入」　私養野生動物恐受罰

▲五色鳥及樹鵲皆為野生動物，不得擅自私養。（圖／翻攝自台北市立動物園、農業知識入口網）

▲五色鳥在繁殖期時會啄樹洞為巢，因此又有臺灣擬啄木的名號。（圖／翻攝自台北市立動物園／資料照片）

實習記者陳安榆／綜合報導

有網友在網路上分享飼養鳥兒的日常，卻被認出那是五色鳥與樹鵲，是禁止飼養的，如今該民眾家中鳥兒被農業局沒入，確認健康狀況後已經將其野放。

網友在Threads上發佈自家寵物鳥的趣聞，不料卻引來不少民眾留言，紛紛指出五色鳥及樹鵲皆是野生動物，此舉可能違法，並向政府機關檢舉。後來該飼主主動致電給台南市政府農業局，並表示自己於2到3年前受人委託照顧落巢鳥，當時也有先諮詢相關單位，得到的結果是可以飼養，才會將其留置家中。

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▲五色鳥及樹鵲皆為野生動物，不得擅自私養。（圖／翻攝自台北市立動物園、農業知識入口網）

▲五色鳥鮮綠為主的體色在枝葉茂密的樹叢間形成最佳的保護色。（圖／翻攝自台北市立動物園／資料照片）

台南市農業局森林及自然保育科馮技士指出，確認後當即派員前往被檢舉人的住處，詢問後得知，由於其家中窗戶未關緊，導致2隻五色鳥不慎逃逸，所以只查獲3隻樹鵲。觀察鳥隻的健康情形發現，個體毛色豐勻，狀況良好，並無被虐待的情形，便依照《野生動物保育法》第52條第二項將其沒入，再進行野放。

馮技士表示，不少民眾在撿到鳥類時會產生憐憫之心，將其帶回家照顧，其實這種行為可能會使個體回到野外後難以生存。如果是發現幼鳥，可以先觀察附近是否有親鳥，擅自靠近可能會嚇到成鳥，導致牠不敢靠近，從而失去教導小鳥飛行的機會。萬一真的遇見受傷、無法回巢、尚未長羽毛或未張眼需救助的鳥，煩請通報相關機關接送救護，請勿擅自抓捕。

▲五色鳥及樹鵲皆為野生動物，不得擅自私養。（圖／翻攝自台北市立動物園、農業知識入口網）

▲樹鵲在台灣為普遍的留鳥，也是特有亞種。（圖／翻攝自農業知識入口網）

根據《野生動物保育法》第17條，非基於學術研究或教育目的，獵捕一般類之哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類野生動物，應在地方主管機關所劃定之區域內為之，並應先向地方主管機關、受託機關或團體申請核發許可證。未經通報皆不可以擅自私養，呼籲民眾對待野生動物應保有三不原則，不捕捉、不販賣、不飼養，以免受罰。

關鍵字： 五色鳥樹鵲野生動物私養

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