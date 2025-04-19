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玉管處野放4年黑熊入侵卓溪部落　雞隻遭殃「3看門狗也被吃了」

▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）

▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署11日獲報，卓溪鄉中正部落有黑熊入侵雞舍，經勘查發現熊窩、排遺，於架設自動相機後，在16日拍攝到入侵的黑熊。由於該黑熊佩掛頸圈，經比對影像，應為110年捕捉後野放追蹤的個體。在此期間除了有雞隻遭殃外，禽場3隻被拴住的看門狗也不幸遭黑熊掠食，過程均被自動相機拍下。花蓮分署17日連夜啟動驅熊行動，也告知玉山國家公園管理處應妥善處理，維護人熊安全。

▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）
 
花蓮分署表示，11日獲報後並派員至現場發現熊窩、黑熊排遺後，即於雞舍周遭架設4台紅外線自動相機，後續通報人尚未移置的看門犬隻也接連遇害，第一隻犬隻於14日通報失蹤，16號現場發現犬隻屍體，而紅外線自動相機分別在15日拍到黑熊靠近雞舍及17日拍攝到黑熊攻擊捕食被鐵鍊拴住的犬隻。

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▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）

由於影片中的黑熊明顯佩掛著頸圈，花蓮分署比對其身體特徵後，發現其應該是玉管處委託學者在110年時捕捉並佩掛衛星定位頸圈的個體YNP-BB02，經了解可能是因為發報器故障，該黑熊在野放後僅追蹤100多日後即失去訊號，因此至今仍掛著頸圈，但詳細原因仍有待進一步釐清。
 
花蓮分署表示，在11日獲報後即提醒通報人將家禽及犬隻移置安全處所，但很遺憾當事人未能及時處理，以致連犬隻都遭遇不幸。花蓮分署已在17日晚間動員展開強力驅趕行動，希望讓黑熊盡速遠離部落，避免居民擔憂及生命財產受脅。

▲▼監視器拍到黑熊入侵雞場及掠食家犬過程。（圖／花蓮分署提供，下同）

黑熊佩掛頸圈，經比對影像應為110年捕捉後野放追蹤的個體。

除了可能對聚落安全財產的威脅，這隻已野放四年的黑熊至今仍持續掛著頸圈，長期將成為黑熊的負擔，因此花蓮分署已正式行文玉管處，儘速針對這隻黑熊的滋擾與頸圈給予妥善處理。
 
由於都會居民對於黑熊常充滿浪漫情懷，花蓮分署也籲請大家能以同理心看待山村部落居民對黑熊可能危害生命財產安全的擔憂與政府必要的處理方式。分署仍提醒山村居民妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施。如發現黑熊滋擾，盡速通報花蓮分署（0800-000930您您您救山林）。

關鍵字： 台灣黑熊入侵卓溪禽場掠食家犬雞隻驚悚畫面曝光

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