「寵物再生醫學講座」台中場加開！　限量30位報名還有精美禮品

▲寵物再生醫學講座台南場反應熱烈，於是加開台中場次。（圖／慈愛動物醫院提供）



記者李依融／綜合報導

慈愛動物醫院將於5月17日（六）在台中總院舉辦「寵物再生醫學講座」，由於台南場講座反應熱烈，於是加開第二場，由慈愛專業獸醫師團隊親自主講，深入淺出地帶領飼主了解「再生醫療」的嶄新應用，讓更多毛孩受惠於科技醫療的進步。

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▲寵物再生醫學能幫助高齡毛孩有更舒適的生活。（圖／慈愛動物醫院提供）

近年興起的「幹細胞」與「外泌體」療法，已廣泛運用於寵物關節退化、神經病變、創傷修復與高齡毛孩照護等議題上，透過減緩發炎反應、促進組織修復，幫助毛孩重拾活力與舒適生活。此次講座將分享多個實際臨床案例，讓飼主從真實經驗中了解再生醫學的潛力與限制。

▲慈愛動物醫院獸醫團隊親自分享再生醫學原理與案例。（圖／慈愛動物醫院提供）

除了醫療專業知識，現場也將安排Q&A現場諮詢時間，由醫師團隊親自解答飼主對療程的疑問，報名參加者可獲得精美禮品，並有機會獲得毛孩健檢優惠券。

【活動資訊】

時間｜2025年5月17日（六）13:30–15:30

地點｜慈愛動物醫院 台中總院（台中市大里區國光路二段539號）

講者｜慈愛動物醫院 專業獸醫師團隊

講題｜再生醫學在寵物照護的應用與真實案例分享

報名方式｜即日起至 Accupass 報名系統免費報名，名額限量30位

報名連結：https://lihi.cc/NdOUw

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