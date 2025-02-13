12歲黑柴跛腳垂尾　外泌體幫牠重生「尾巴搖成電風扇」

▲黑柴「小黑」關節不適，甚至影響到食慾。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

台中12歲黑柴「小黑」行動遲緩、走路一跛一跛的，尾巴垂得像掃帚，讓飼主看了好心疼。然而透過外泌體療法，小黑不僅擺脫跛腳，尾巴還狂搖成「電風扇模式」，讓飼主驚訝又感動地說「根本變了一隻狗！」。

小黑隨著年紀漸大髖關節退化、髕骨脫位，出現四肢無力、站立會抖的情況，甚至食慾下降脫水，讓飼主相當擔心。透過X光檢查，發現小黑的脊椎長出骨贅，飼主原先考慮手術，卻又擔心高齡風險，於是決定向慈愛動物醫院北屯分院求助，嘗試外泌體療法，希望能藉此幫助小黑。

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▲再生醫學運用在各種關節與神經損傷狀況。（圖／慈愛動物醫院提供）

小黑施打2針外泌體後，站立穩定走路流暢，能上下樓梯，精神食慾也大幅改善，原本垂下的尾巴彷彿重生一般，變成超有活力的「電風扇尾」。主人親眼見到愛犬的變化，感動地說「以為需要手術才能改善，結果施打外泌體後，真的改善很多！」。

▲經過獸醫評估，毛孩的不適有希望透過再生醫學改善。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛動物醫院北屯分院解釋，外泌體療法透過幹細胞分泌的活性因子，促進細胞修復與免疫調節，延緩老化、改善行動不便，如果您的毛孩也有關節退化、神經損傷等問題，可以來院諮詢，提升毛孩的生活品質。

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【慈愛動物醫院 北屯分院】

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