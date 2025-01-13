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14歲喵星人行動遲緩　靠再生醫學「能跳沙發」毛髮變光亮

老貓藉由再生醫學改善生活品質。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲蘇格蘭摺耳貓藉由再生醫學療法找回生活品質。（圖／慈愛動物醫院提供／示意圖，非本文提及動物）

記者李依融／綜合報導

台南14歲蘇格蘭摺耳貓「大花」，因高齡導致行動遲緩、毛髮黯淡無光，甚至精神狀態低落，讓主人心疼又擔心，然而慈愛動物醫院金華分院藉由再生醫學療法，幫助大花能重新靈活跳沙發，毛髮也恢復青春光澤。

大花因為行動不便、步態緩慢且僵硬，甚至需要靠止痛藥來緩解不適，也有毛髮乾燥粗糙的情況，飼主對此感到心疼，也擔心愛貓老年的健康狀況，在朋友的推薦下，飼主帶大花找到慈愛動物金華分院，進行再生醫學療法。

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在獸醫師的專業評估下，大花從2024年4月起開始接受每月一次的再生因子注射療法，獸醫師解釋，這種療法透過幹細胞分泌的活性因子，能修復受損細胞、調節免疫功能，幫助改善動物的亞健康狀態。（*動物亞健康狀況：寵物雖無明顯疾病，但存在行動不便、毛髮不健康等問題）

老貓藉由再生醫學改善生活品質。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲外泌體再生醫學的運用。（圖／慈愛動物醫院提供／示意圖，非本文提及動物）

短短幾個月後，大花的身體狀況有了顯著改善。牠的步態從原本的僵硬緩慢，變得輕快流暢，甚至開始主動探索家中的各個角落，重新跳上窗台或沙發，展現出久違的靈活。毛髮也逐漸恢復了健康的光澤，從原本的粗糙無光變得柔順細膩，外觀更加亮麗，散發出充滿活力的氣息。

大花又能開心移動，大大改善了生活品質，讓飼主感動不已，也為更多毛孩帶來新的治療方式。獸醫表示，再生因子注射技術的核心在於，幹細胞分泌的活性因子，可促進細胞修復與再生，恢復受損的組織與器官功能，免疫調節減少炎症，提升身體的自我修復能力，抗老化效果，改善毛髮與皮膚健康狀態，延緩老化進程。此類療法適用於亞健康狀態的動物以及慢性疾病患者，經過科學評估與專業獸醫的指導，再生療程已成為現代寵物醫療的關鍵選擇。

老貓藉由再生醫學改善生活品質。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲外泌體能幫助細胞修復再生。（圖／慈愛動物醫院提供）

再生醫學的原理與優勢

再生因子注射技術的核心在於幹細胞分泌的活性因子，可促進：
⦁ 細胞修復與再生：恢復受損的組織與器官功能。
⦁ 免疫調節：減少炎症，提升身體的自我修復能力。
⦁ 抗老化效果：改善毛髮與皮膚健康狀態，延緩老化進程。
此類療法適用於亞健康狀態的動物以及慢性疾病患者。經過科學評估與專業獸醫的指導，再生療程已成為現代寵物醫療的關鍵選擇。

慈愛動物醫院的專業醫療服務

作為24小時營運的動物醫療機構，慈愛動物醫院提供包括幹細胞與外泌體療法在內的多元醫療服務，並為飼主制定個性化的健康管理計劃。

【金華分院】

•服務時間：11:00-20:00，周三公休

•預約專線：(06)-264-1220

•醫院地址：台南市南區新興路509-2號

•慈愛動物醫院-金華分院Facebook：ttps://www.facebook.com/Lkah002/?locale=zh_TW

老貓藉由再生醫學改善生活品質。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲慈愛動物醫院金華分院提供再生醫療的服務。（圖／慈愛動物醫院提供） 

關鍵字： 慈愛動物醫院蘇格蘭摺耳貓再生醫學寵物健康東森寵物外泌體

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