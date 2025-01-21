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愛散步狗狗患骨刺、神經退化　再生醫學幫牠找回輕快步伐

慈愛動物醫院提供。

▲卡斯柏很喜歡出門散步，但隨著年紀越來越大，行動變得不便，令飼主相當心疼。（圖／慈愛動物醫院提供，示意圖非本文提及動物）

記者李依融／綜合報導

米克斯狗狗「卡斯柏」最愛探索、出門散步，然而14歲的牠面臨脊椎骨刺與中樞神經退化的挑戰，後肢無力、行動困難，甚至無法穩定站立上廁所，讓主人既心疼又無能為力。所幸在再生醫學的介入下，卡斯柏的生命迎來轉機。

卡斯柏2024年初開始健康狀況明顯惡化，後肢越來越無力，走路搖搖晃晃，不願久站，後肢腳掌翻正反射也變差，飼主憂心不已帶牠到慈愛動物醫院台南總院治療，了解到神經系統正逐漸退化。

經過獸醫師詳細評估後，卡斯柏2024年年中開始接受再生因子療法，每4到6週進行一次幹細胞療法，藉由幹細胞的修復能力，有效改善神經與肌肉機能，並減少組織發炎反應，使毛孩重新獲得行動力。

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慈愛動物醫院提供。

▲14歲狗狗經過再生醫學治療，身體狀況逐漸好轉，活動力也提升許多。（圖／慈愛動物醫院提供，示意圖非本文提及動物）

療程進行數月後，原本後肢無力的卡斯柏逐漸增加支撐及活動時間，甚至能夠單腳保持平衡，並使用另一隻後腳來搔抓身體，也能夠在家中四處走動。

慈愛動物醫院台南總院致力於推動再生醫學的臨床應用，透過個性化的健康管理計畫，為寵物提供完整且先進的醫療選擇。若是毛孩也正面臨行動退化或老化相關問題，慈愛動物醫院台南總院的專業獸醫團隊有足夠的經驗與專業，能為毛孩量身打造最佳治療方案，提升毛孩的生活品質。

再生醫學的作用機轉

慈愛動物醫院提供。

再生因子注射技術的核心在於幹細胞分泌的活性因子，可促進：
⦁ 細胞修復與再生：恢復受損的組織與器官功能。
⦁ 免疫調節：減少炎症，提升身體的自我修復能力。
⦁ 抗老化效果：改善毛髮與皮膚健康狀態，延緩老化進程。

此類療法適用於亞健康狀態的動物以及慢性疾病患者。經過科學評估與專業獸醫的指導，再生療程已成為現代寵物醫療的關鍵選擇。

慈愛動物醫院的專業醫療服務

作為24小時營運的動物醫療機構，慈愛動物醫院提供包括幹細胞與外泌體療法在內的多元醫療服務，並為飼主制定個性化的健康管理計劃。

慈愛動物醫院提供。

關鍵字： 慈愛動物醫院外泌體幹細胞老狗關節炎老狗骨刺寵物再生醫學

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