毛孩也能用幹細胞、外泌體療法　調節免疫促進細胞修復

▲毛孩若是有病痛，總會讓主人擔心不已。（圖／達志／示意圖）



記者李依融／綜合報導

隨著寵物醫療技術的飛速進步，再生療法已逐漸成為動物醫學的熱門話題，特別是幹細胞和外泌體療法，為患有退化性疾病的毛小孩帶來了全新希望。這些創新技術不僅為毛小孩提供更精準的治療選擇，更為飼主們帶來安心與期待。

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▲幹細胞療法適用許多毛孩相關疾病。（圖／慈愛動物醫院提供）



幹細胞療法：修復組織的再生奇蹟

幹細胞因其分化為多種類型細胞的能力，被廣泛應用於寵物醫學中，特別是針對退化性關節炎、慢性腎臟病及神經損傷等難治疾病。透過幹細胞局部注射或靜脈輸注，可釋放生長因子，促進軟骨再生與組織修復，大幅減輕疼痛並改善活動能力。例如，對於罹患關節炎的毛小孩，幹細胞療法正迅速成為飼主的優先選擇。

▲外泌體療法是新興的治療技術。（圖／慈愛動物醫院提供）

外泌體療法：再生醫學的新星

外泌體是細胞分泌的微小囊泡，內含蛋白質、脂質和RNA等關鍵物質，能有效調節細胞間的通訊及組織修復。在台灣，外泌體療法已成功應用於治療馬匹肌腱損傷，其優越的效果顯示了在動物醫療上的巨大潛力。研究證實，外泌體不僅能減少炎症反應，還能促進免疫調節及受損組織再生，讓更多毛小孩受益於這項嶄新技術。

創新療法的優勢與適用對象

與傳統療法相比，幹細胞與外泌體療法有以下明顯優勢：

促進組織再生：幹細胞分化修復，外泌體傳遞再生信號，效果顯著。

減少炎症與副作用：有效調節免疫反應，副作用與排斥風險更低。

適用多種疾病：包括骨關節炎、軟骨韌帶疾病、神經系統疾病、不易癒合創口等。

然而，並非所有毛小孩都適合此類療法。專業獸醫師的全面評估與密切監測，是保障治療安全性和療效的關鍵。

▲毛孩若是生病，主人們肯定百般不捨。（圖／達志／示意圖）

展望未來：為毛小孩創造更美好的生活

隨著研究的深入與臨床案例的累積，幹細胞與外泌體療法的應用將更為廣泛，讓過去難以治癒的疾病有望被克服。這些技術不僅提升毛小孩的生活品質，亦標誌著寵物醫療步入全新階段。東森寵物呼籲飼主關注毛孩健康，善用醫療創新，共同守護牠們的幸福未來。

通過這些突破性的再生醫學療法，東森寵物將持續為毛小孩的健康與飼主的安心保駕護航。

▲配合專業獸醫的專業評估與監測，或許毛孩有更多有效的醫療選項。（圖／達志／示意圖）