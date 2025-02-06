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16歲雪納瑞頸椎壓迫不能走　再生醫學幫牠再次開心散步

雪納瑞EG再生醫學治療。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲EG原本是活潑愛散步的狗狗，隨著年紀變大漸漸難以行動。（示意圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

16歲的雪納瑞EG最愛跟著主人出門散步，然而隨著年齡增長逐漸四肢無力，最後竟然因頸椎壓迫完全喪失行走能力，甚至連站起來都變得困難。主人求助慈愛動物醫院高雄分院，嘗試再生醫學，結果奇蹟真的發生了，EG不僅重新站起來，甚至還能慢慢行走！

EG近一年來健康狀況急轉直下，從剛開始的步履蹣跚，到最後幾乎無法站立，甚至連睡覺翻身都變得困難。由於高齡狗狗的手術風險高，恢復期又長，主人希望能找到更溫和、安全的治療方式，於是向慈愛動物醫院高雄分院求助，並在獸醫的建議下嘗試「再生醫學療法」。

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雪納瑞EG再生醫學治療。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲EG藉由雷射與外泌體療法加上幹細胞療法，認知與行動能力都大幅進步。（示意圖／慈愛動物醫院提供）

經過獸醫團隊的詳細評估，EG進行了雷射治療與外泌體療法，治療後不僅能重新站立，精神狀態也明顯改善。然而因為年紀較大，EG開始有認知障礙的情況，容易迷路、繞圈，甚至時不時撞到牆壁。

為了進一步幫助EG，獸醫團隊於2024年10月導入幹細胞療法，才短短一週EG的狀態大幅提升，不再繞圈了，眼神也變得更專注，活動力也顯著回升。現在的牠雖然偶爾仍有些僵硬，但已經能自己行走，甚至又能出門散步，讓主人感動得直呼「太神奇了！」

EG的主人表示，原本已經做好心理準備，以為愛犬往後只能躺著過日子，「沒想到現在的EG比以前還活潑！」目前已經沒有再施打外泌體，但EG的行動力依然保持得很好，也讓飼主對老年毛孩的照護更加有信心。

隨著獸醫技術的進步，再生醫學已經成為許多高齡寵物的救星。慈愛動物醫院高雄分院提供個性化的高齡寵物醫療方案，透過幹細胞加外泌體治療，幫助許多毛孩重拾健康與活力，讓毛孩的晚年能有更好的生活品質。

雪納瑞EG再生醫學治療。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲再生醫學促進細胞修復與再生，能調整免疫及抗老化。（圖／慈愛動物醫院提供）

再生醫學的作用機轉

再生因子注射技術的核心在於幹細胞分泌的活性因子，可促進：
⦁ 細胞修復與再生：恢復受損的組織與器官功能。
⦁ 免疫調節：減少炎症，提升身體的自我修復能力。
⦁ 抗老化效果：改善毛髮與皮膚健康狀態，延緩老化進程。

此類療法適用於亞健康狀態的動物以及慢性疾病患者。經過科學評估與專業獸醫的指導，再生療程已成為現代寵物醫療的關鍵選擇。

慈愛動物醫院的專業醫療服務

作為24小時營運的動物醫療機構，慈愛動物醫院提供包括幹細胞與外泌體療法在內的多元醫療服務，並為飼主制定個性化的健康管理計劃。

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雪納瑞EG再生醫學治療。（圖／慈愛動物醫院提供）

【高雄分院】
• 服務時間： 10:00-21:30
• 預約專線：(07)349-5566
⦁ 醫院地址：高雄市左營區文自路500號
慈愛動物醫院-高雄分院Facebook：https://www.facebook.com/Lkah015/

關鍵字： 慈愛動物醫院外泌體寵物再生醫學老年寵物

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