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瑪爾濟斯關節炎　慈愛動物醫院「幹細胞療法」2周能跳了

再生醫學治療關節炎狗狗。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲慈愛動物醫院台中總院近日成功應用再生醫學療法，為瑪爾濟斯犬改善退化性關節炎問題。（圖／慈愛動物醫院提供）

記者李依融／綜合報導

毛孩若是關節痛會大大影響生活品質，台中慈愛動物醫院最近為罹患退化性關節炎的瑪爾濟斯犬進行幹細胞療法，結果相當成功，也為寵物醫療注入新的可能性。

台中慈愛動物醫院分享，這隻瑪爾濟斯因關節炎導致行動受限，日常活動都很困難，然而在接受幹細胞關節腔注射後，2周內便改善行動能力，甚至還能跳躍，顯示再生醫學具有提升毛孩生活品質的潛力。

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退化性關節炎是犬貓常見的慢性疾病，由關節磨損、遺傳或舊傷等因素引發。常見症狀包括行動困難、肢體僵硬與運動受限。由於疾病不可逆，幹細胞療法能透過分化與生長因子分泌，修復受損組織並減輕炎症，從而有效緩解病情。

再生醫學治療關節炎狗狗。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲瑪爾濟斯原本受關節炎所苦，治療完甚至能跳了。（示意圖／慈愛動物醫院提供）

台中慈愛動物醫院表示，除了幹細胞療法，外泌體作為再生醫學的新興技術，也展現了顯著的潛力。外泌體是細胞分泌的微小囊泡，能傳遞再生信號，調節免疫反應並促進組織修復。透過幹細胞與外泌體療法，飼主可為毛孩提供更全面的療法，延長健康壽命。

創新療法的優勢與適用對象

與傳統療法相比，幹細胞與外泌體療法具有以下優勢：
⦁ 促進組織再生： 幹細胞修復受損組織，外泌體傳遞再生信號，雙管齊下效果更佳。
⦁ 減少炎症與副作用： 兩者能有效調節免疫反應，降低副作用與排斥風險。
⦁ 適用多種疾病： 包括骨關節炎、軟骨韌帶損傷、神經系統疾病及不易癒合創口等。
然而，此類療法需由專業獸醫進行全面評估，並密切監測過程，以確保安全性與療效。
隨著幹細胞與外泌體療法研究的深入，未來寵物醫療將不斷突破技術瓶頸，讓更多疾病能被有效管理與改善。慈愛動物醫院也攜手東森寵物，致力於推動再生醫學的應用，共同守護毛孩的健康與幸福。

再生醫學治療關節炎狗狗。（圖／慈愛動物醫院提供）

▲外泌體與幹細胞療法能促進關節組織再生、減少炎症反應，已成為退化性關節炎的突破性技術療法。（圖／慈愛動物醫院提供）

慈愛台中總院的專業醫療服務

作為24小時營運的動物醫療機構，台中慈愛動物醫院提供包括幹細胞與外泌體療法在內的多元醫療服務，並為飼主制定個性化的健康管理計劃。

【台中總院】
• 服務時間：24小時
• 預約專線：(04)2406-6688
⦁ 醫院地址：台中市大里區國光路二段539號
⦁ 慈愛動物醫院-台中總院Facebook：https://www.facebook.com/Lkah009/


【關於東森寵物】
東森寵物，全國最大的寵物連鎖通路店，現已擁有131間門市，是台灣規模最大的連鎖寵物品牌。我們提供全方位的寵物產品、高品質的美容服務，以及最完善的連鎖住宿服務。擁有超過300位專業美容師，服務遍及全台，確保每一位毛孩都能享受最頂級的照顧。此外，我們與成立超過30年的慈愛動物醫院合作，擁有超過70名獸醫師的專業醫療團隊，為所有毛寶貝提供即時且專業的醫療護理。我們關心每一個生命，致力於提供最優質的產品與服務，讓每一位寵物和飼主享受幸福美滿的生活。

關鍵字： 幹細胞療法關節炎慈愛動物醫院寵物關節炎外泌體

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