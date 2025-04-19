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母熊受困陷阱！小熊害怕躲樹上　村民通報救2命「做好事才會有好運」

▲花蓮分署黃群策分署長前往部落頒發救傷通報獎勵金給施姓族人。（圖／花蓮分署提供，下同）

花蓮分署黃群策分署長（左三）前往部落頒發救傷通報獎勵金給施姓族人。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

林業及自然保育署花蓮分署3月27日接獲卓溪鄉卓溪村施姓族人通報，巡查苦茶園水路時發現台灣黑熊受困陷阱，便立即透過通報系統通知林業保育署花蓮分署，順利救援該黑熊，花蓮分署黃群策分署長18日前往部落頒發救傷通報獎勵金給施姓族人，感謝他即時通報，助黑熊脫困。 

花蓮分署說明，接獲通報當下立即集結東部野生動物救傷中心（野灣野生動物保育協會）共20人前往救援，該黑熊為左前肢受困陷阱，已送往野灣醫院持續治療照養。
 
據通報人說明，發現時周邊樹上還有另一隻體型較小的黑熊，花蓮分署先在現場架設紅外線自動相機，確認有拍到另一隻黑熊在現場徘徊，為避免造成小熊失去母熊照顧的情形，花蓮分署不敢大意，決定在現場設置氣味站、誘捕桶，以吸引他過來，順利在3月30日一早捕獲這隻黑熊。經檢查為體重僅11.5公斤的小母熊，有輕微脫水症狀，目前在野灣協會照養中，後續將進行野外訓練，並正在確認兩隻黑熊是否為母女關係。

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▲花蓮分署黃群策分署長前往部落頒發救傷通報獎勵金給施姓族人。（圖／花蓮分署提供，下同）

施姓族人（右）開心接受獎金表示，做好事會有好運氣。
 
花蓮分署依據「台灣黑熊生態服務給付方案」，於18日由黃群策分署長前往表揚，感謝施姓族人即時通報，且還提供寶貴訊息，讓花蓮分署還能順利救援落單小熊，避免小熊因為無母熊照料而無法在野外生存。施姓族人表示知道卓溪地區有黑熊出沒，能解救受困陷阱的黑熊相當開心，做了好事也會帶來好的運氣。
 
花蓮分署說明，瑞穗以南都有黑熊活動的蹤跡，再次提醒山區農民與部落族人，如有防範獸害或傳統狩獵需求，請勿使用會誤捕黑熊的市售大型制式套索，並儘速洽分署各工作站免費申領或換領不會誤捕黑熊的改良式獵具。此外也籲請民眾妥善管理戶外食物、垃圾、廚餘、飼料、農藥及肥料，避免吸引黑熊覓食，並強化養蜂場與禽畜養殖場的防護設施。如發現黑熊入侵、受困，請立即通報花蓮分署（0800-000930您您您救山林）。

關鍵字： 台灣黑熊獲救林業保育署獎金族人好事好運

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