東森廣場北車K區「免費寵物健檢＋血檢」　每場限量28名！

▲慈愛獸醫院獸醫師現場幫毛孩檢查。（圖／東森寵物提供）



記者李依融／綜合報導

東森寵物攜手專業動物醫療品牌「慈愛動物醫院」，自4月27日起於台北車站K區地下街免費健檢，展開「毛孩健康週末」。現場由慈愛專業獸醫師親自出診，提供理學檢查與全套血檢服務，每場限額28名，完全免費，請定期追蹤慈愛官方網站，後續活動搶位要快！

這場的城市健檢活動結合購物與照護體驗，打造都會人最貼心的毛孩週末行程。毛爸媽只要帶著寵物來逛街，就能在最便利的地點享受專業健康諮詢，幫毛孩守護健康的第一步。

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▲免費毛孩健檢每場限量28名。（圖／東森寵物提供）

活動全程由慈愛動物醫院專業獸醫師團隊進駐現場，提供面對面健檢與解說服務，包含完整理學檢查與Chem15全套血液檢查，協助飼主了解毛孩健康指標與潛在問題，提前預防、早期掌握。每場活動僅限額28名，為確保檢查品質，參加者需提前線上報名，成功報名者將收到Email通知，並請於活動前10分鐘完成報到。

【活動資訊】

地點｜台北車站K區地下街（東森廣場 西廣場K11出入口）

時間｜上午11:00－下午6:00

場次日期｜4月27日（日）、5月10日（六）、5月24日（六）

檢查項目｜理學健檢＋全套血檢（Chem15）

獸醫團隊｜慈愛動物醫院專業醫師

報名網址｜https://www.lkah.com.tw/news/184

注意事項：活動採報名制，未出席且未於指定時間取消者，將喪失下次報名資格。