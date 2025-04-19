邊牧突攻擊狠咬薩摩耶！飼主悠悠走來　網見影片氣：是累犯

記者李依融／綜合報導

新北市永和區綠寶石寵物公園經常有許多毛孩玩耍，卻有薩摩耶犬被邊境牧羊犬暴衝攻擊，只見薩摩耶飼主立刻將愛犬抱起，然而邊境牧羊犬仍鎖定目標狠咬，攻擊了整整25秒對方飼主才姍姍來遲，並且無法立刻控制住狗狗的行為。其他遛狗的網友拍下整個過程，並分享到Threads，隨即引起討論，也有網友認出這名飼主和邊境牧羊犬已是累犯。

▲邊境牧羊犬突然朝薩摩耶狠咬。（圖／網友提供）



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影片中，薩摩耶牽繩走在步道上，注意到從一旁狂奔而來的邊境牧羊犬，沒想到對方立刻撲咬上來，錯過目標還回頭攻擊，而薩摩耶的飼主立即將狗抱起以免愛犬受傷，邊境牧羊犬卻咬住薩摩耶的屁股，力道驚人甚至雙腳懸空。期間薩摩耶飼主同行的友人不斷想控制住邊境牧羊犬，卻沒有辦法，而另一隻柯基犬也跑來湊熱鬧，隨即被飼主帶走，足足過了25秒，身穿棕色衣服的邊境飼主才姍姍來遲。

▲邊境牧羊犬飼主緩慢現身，並未試圖控制狗狗停止傷害別人。（圖／網友提供）

邊境牧羊犬飼主抵達後，並沒有第一時間阻止狗，而是悠悠地在一旁走動，這樣的消極反應讓許多網友髮指。

事發過程在Threads曝光後，許多網友也分享經驗，「去綠寶石都要留意這隻，因為牠不是第一次出現攻擊情況了，我朋友的狗也被咬過」、「這隻邊境之前也差點咬到我家黃金，主人還在邊走邊玩手機，完全不管他們家狗，我破口大罵，主人也是嘸要嘸緊的慢慢走過來！！」、「這飼主我上次就遇到了，他的邊境很有攻擊性，會攻擊其他的狗、又不帶嘴套，還回嘴說『已經把狗帶到最邊邊了』，但是狗狗是會移動的！」。

拍攝這段影片的網友表示，後來薩摩耶的飼主有受傷去診所打針治療，後續狀況就不清楚了，分享這段影片，是希望飼主們務必做好管理責任，避免讓其他人或動物因為狗狗失控而受傷。

▲網友認出，這隻邊境牧羊犬以前就曾有攻擊情形。（圖／網友提供）