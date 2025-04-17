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侏儒河馬「彈跳豬」穿「黑網襪」吸18.4萬讚　9個月還在彈跳

黑網襪彈跳豬。（圖／翻攝自IG@khamoo.andthegang）

▲彈跳豬意外被「打扮」了一番。（圖／翻攝自IG@khamoo.andthegang）

記者李依融／綜合報導

泰國氣噗噗侏儒河馬「彈跳豬(Moo Deng)」9個月大了，保育員分享牠穿上「性感網襪」的照片，也告訴大家小寶寶長大了不少，「時間過得真快」。

泰國Khaokheaw Open Zoo的氣噗噗小河馬「彈跳豬」小小年紀就掌握了「迷因精隨」，氣噗噗、森氣氣的表情經常激動模糊，也因此成為全世界知名的侏儒河馬。而近來彈跳豬再次有「最新迷因力作」，保育員幫牠拍的「9個月慶祝照」中，只見柵欄的光引映照在彈跳豬的屁屁上，恰巧就像穿上了黑色網襪，而後腳的腳蹼像是踩著高跟鞋一般，這張片發布一周，累積了18.4萬讚。

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可愛的彈跳豬雖然已經9個月大，但性格還是跟以前一樣，總是在展場滿場跑，跑累了就跟媽媽黏在一起休息，還喜歡跟保育員玩耍，每天都有許多遊客為了牠慕名而來，保育員也笑說，「9個月大了，還在繼續彈跳喔！」。

保育員將Khaokheaw Open Zoo河馬們的生活分享在IG@khamoo.andthegang，其中除了彈跳豬各種逗趣的日常，還有照顧河馬、水豚等動物的影像，也因為彈跳豬的爆紅，讓更多人認識侏儒河馬。

侏儒河馬在野外是不易觀察的物種，根據國際自然保育聯盟(IUCN)統計，侏儒河馬目前被列為「極危」極需保育物種，由於野外數量減少，牠們是保育工作中的優先物種之一。

關鍵字： 泰國動物園彈跳豬侏儒河馬侏儒河馬彈跳豬Moo DengKhaokheaw Open Zoo

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