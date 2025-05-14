ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

貓咪剋星「除蟲菊」易中毒　殺蟲劑寫「寵物友善」也要詳閱成分

▲（圖／＠我不醫人- Dr. Lan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲市面上除蟲產品多道眼花撩亂，飼主挑選時應詳讀成分表。（圖／我不醫人- Dr. Lan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

天氣漸熱，許多人會使用殺蟲劑或蚊蟲趨避劑，然而有些含有「除蟲菊」成分，可能會讓貓咪中毒抽搐，甚至併發腎衰竭而死亡，即使是包裝上寫「寵物友善」，也務必謹慎確認成分。

寵物健康醫療網在臉書發表文章，除蟲菊（Pyrethrins）是一種從菊花中提取的天然化合物，常見於居家和園藝的殺蟲劑以及狗狗使用的跳蚤和蜱蟲防治產品中，也是登革熱噴藥所選用之殺蟲劑的主要成分。貓貓常見的幾種中毒原因如下，誤用犬用跳蚤藥、與剛用藥的狗互動、接觸家中殺蟲劑或是社區登革熱用藥。由於貓咪的肝臟缺乏某些代謝酵素，所以沒辦法有效分解除蟲菊精，會導致毒素累積，影響神經系統，讓牠出現神經過度興奮的症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／寵物健康醫療網PetHealth提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲貓咪遇除蟲菊精容易中毒的症狀和原因。（圖／寵物健康醫療網臉書粉專提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

若是貓咪皮膚接觸除蟲菊，可用溫水和貓咪專用沐浴乳洗淨，若吃進口中而不幸中毒，可能出現出現流口水、 嘔吐、發抖、行走不穩、躲起來、焦躁不安、瞳孔放大、抽搐或癲癇發作、呼吸急促或體溫異常等症狀，務必盡速送醫治療。

▲（圖／＠我不醫人- Dr. Lan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲除蟲菊（Pyrethrins）與除蟲菊精類（Pyrethroids）是從菊花中萃取的天然化合物及其合成類似物。（圖／我不醫人- Dr. Lan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

我不醫人- Dr. Lan也在臉書上呼籲飼主，在使用任何相關產品前，務必確認「是否對貓是安全的」。天然除蟲菊受到光照影響，很快地會被降解，於是發展出人造除蟲菊精類，效果更好穩定性高，同時毒性也更強。面對貓隻在使用除蚤用品上要特別小心，現今有許多其他更安全的選擇，在情況容許下，建議使用其他產品取代，別讓好意變成傷害。

關鍵字： 除蟲防蚊用品除蟲菊精貓咪除蟲菊中毒，寵物殺蟲劑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

你家的貓也這樣？舔到一半咬人＋盯著空氣看到你發毛「7種困惑行為」大揭密

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

浪浪被裝在「金色三麥」袋中找家！CEO霸喊：當你最強娘家

主人要求安樂死小狗　「善良獸醫拒絕」8年後現況曝：最棒決定

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲　晚年重病纏身留下一子

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

鼠鼠爽嗑堅果手滑　瞬間「瞳孔地震」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

【全部起床重睡】男熱情打招呼...狗狗們驚醒爆氣狂叫！

【這我可不哄】嬰兒哭鬧狗叔在旁眼神滿滿無奈

【狗狗挑戰】分開10天主人裝路人等邊牧 牠散步路過差點認不出XD

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

牠只是想玩啦、我們都有教過餒！狗主人最愛說的「11句話」狗狗聽了也翻白眼

貓咪剋星「除蟲菊」易中毒　殺蟲劑寫「寵物友善」也要詳閱成分

女幫媽掃墓拍到「郊狼詭異挖墳」畫面　驚嚇：肚子餓了嗎

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲　晚年重病纏身留下一子

殺蟲劑標「友善寶貝毛孩」　貓咪誤觸「除蟲菊」吐沫抽搐安樂死

貪吃貓打針爆痛狂喵　猛舔肉泥「邊罵邊吃」身體非常誠實

「世界第二大鳥」突然闖進泳池　男住家被霸佔驚：這太澳洲了

你家的貓也這樣？舔到一半咬人＋盯著空氣看到你發毛「7種困惑行為」大揭密

東森寵物X田中馬拉松「助浪溫飽」　中途之家收到30萬份糧食

世界紀錄「最大與最小狗」碰面　兩天變好朋友草地玩耍

快訊／大根涉閃兵回國了！警機場等人　秒帶回新北市刑大

王柏融勝利打點建功送大禮　洪總：生日要贏球才快樂

「夜王」飆28分霸氣招牌手勢再現　盧峻翔：希望大家看到很開心

彩色機芯報時好搶眼　Chronoswiss年產千只錶迎新風貌

台鋼雄鷹罕見單局3失誤掉1分　洪總：還好沒有繼續擴大

柯宇綸揭「學長1招合法躲兵役」　吐槽藝人閃兵：最後還不是要去

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

張閔勛被觸身還猛打賞！林泓育：MVP怎麼不是他？

快訊／花蓮罷免查水表案！民政處長明良臻被起訴　50萬交保要帶電子腳鐐

快訊／威廉涉閃兵「雙手蓋住」下車　抵達新北地檢署

寵物動物熱門新聞

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

世界第二大鳥闖進住家泳池　男：這太澳洲了

浪浪「三麥」找家！CEO霸喊：當你最強娘家

獸醫拒絕安樂死小狗　8年後現況曝光

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲

貪吃貓打針爆痛　狂罵但猛舔肉泥

倉鼠吃堅果手滑　嚇到瞳孔地震

女掃墓拍到「郊狼挖墳」嚇：餓了嗎

花7個月「愛貓從拼圖中走出來」

19歲狗狗參加婚禮　也是「道別會」

鄰居家地板傳喵喵聲　救出受困3周貓咪

讀者迴響

熱門新聞

愛龜曬太陽被打包偷走！飼主報案　警1天找回

世界最大與最小狗碰面　變好朋友

盯空氣又亂叫？貓咪「詭異行為」原因曝光

殺蟲劑標友善毛孩　貓誤觸安樂死

世界第二大鳥闖進住家泳池　男：這太澳洲了

浪浪「三麥」找家！CEO霸喊：當你最強娘家

獸醫拒絕安樂死小狗　8年後現況曝光

金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲

貪吃貓打針爆痛　狂罵但猛舔肉泥

倉鼠吃堅果手滑　嚇到瞳孔地震

女掃墓拍到「郊狼挖墳」嚇：餓了嗎

花7個月「愛貓從拼圖中走出來」

19歲狗狗參加婚禮　也是「道別會」

鄰居家地板傳喵喵聲　救出受困3周貓咪

寶寶與貓躺嬰兒車　喝奶像雙胞胎

熱門寵物影片

更多
鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

象龜被老翁拆GPS打包偷走　警查上門怒問：你是要拿去煮？

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

鼠鼠爽磕堅果手滑　瞳孔「瞬間放大」小手搶救但趕不上

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面