貓咪剋星「除蟲菊」易中毒　殺蟲劑寫「寵物友善」也要詳閱成分

▲市面上除蟲產品多道眼花撩亂，飼主挑選時應詳讀成分表。（圖／我不醫人- Dr. Lan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／綜合報導

天氣漸熱，許多人會使用殺蟲劑或蚊蟲趨避劑，然而有些含有「除蟲菊」成分，可能會讓貓咪中毒抽搐，甚至併發腎衰竭而死亡，即使是包裝上寫「寵物友善」，也務必謹慎確認成分。

寵物健康醫療網在臉書發表文章，除蟲菊（Pyrethrins）是一種從菊花中提取的天然化合物，常見於居家和園藝的殺蟲劑以及狗狗使用的跳蚤和蜱蟲防治產品中，也是登革熱噴藥所選用之殺蟲劑的主要成分。貓貓常見的幾種中毒原因如下，誤用犬用跳蚤藥、與剛用藥的狗互動、接觸家中殺蟲劑或是社區登革熱用藥。由於貓咪的肝臟缺乏某些代謝酵素，所以沒辦法有效分解除蟲菊精，會導致毒素累積，影響神經系統，讓牠出現神經過度興奮的症狀。

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▲貓咪遇除蟲菊精容易中毒的症狀和原因。（圖／寵物健康醫療網臉書粉專提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



若是貓咪皮膚接觸除蟲菊，可用溫水和貓咪專用沐浴乳洗淨，若吃進口中而不幸中毒，可能出現出現流口水、 嘔吐、發抖、行走不穩、躲起來、焦躁不安、瞳孔放大、抽搐或癲癇發作、呼吸急促或體溫異常等症狀，務必盡速送醫治療。

▲除蟲菊（Pyrethrins）與除蟲菊精類（Pyrethroids）是從菊花中萃取的天然化合物及其合成類似物。（圖／我不醫人- Dr. Lan提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



我不醫人- Dr. Lan也在臉書上呼籲飼主，在使用任何相關產品前，務必確認「是否對貓是安全的」。天然除蟲菊受到光照影響，很快地會被降解，於是發展出人造除蟲菊精類，效果更好穩定性高，同時毒性也更強。面對貓隻在使用除蚤用品上要特別小心，現今有許多其他更安全的選擇，在情況容許下，建議使用其他產品取代，別讓好意變成傷害。