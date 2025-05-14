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金剛猩猩「寶寶」荷蘭過世享年40歲　晚年重病纏身留下一子

記者李依融／綜合報導

在台北市立動物園長大、移居荷蘭6年的西部低地大猩猩「寶寶」13日下午離世，享年40歲，寶寶有著稀有的野外族群血統，因此到荷蘭肩負延續族群使命的任務，然而牠患上嚴重纖維性心肌病，加上近期感染嚴重鼻竇炎，13日病情急遽惡化，照養團隊百般不捨，仍決定在當天下午進行安樂死，讓寶寶平靜無痛地離開。

寶寶原本是在非洲喀麥隆野外生活的西部低地大猩猩，卻被盜獵者捕捉，才2歲就被走私來台，後來在新光金控董事長吳東進等人的奔走下，牠被安置在台北市立動物園，一直生活到33歲。為了保護珍貴野外族群基因，寶寶加入歐洲動物園暨水族館協會的金剛猩猩保育計畫，在2018年3月18日移民荷蘭Apenheul Primate Park（猴山靈長類公園）。

金剛猩猩寶寶。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

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▲寶寶在台北市立動物園生活了31年，與許多保育員建立起深厚的情感。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

寶寶在2021年成功孕育下一代，與母猩猩蓋希(Gyasi)生下兒子Kiango，然而2020年牠也被診斷出罹患嚴重的纖維性心肌病（fibrosing cardiomyopathy）和慢性胃炎，當時獸醫推估壽命約5年。2022年再次檢查，雖然心臟狀況未明顯惡化，但也出現嚴重的腸胃問題。近期寶寶感染了嚴重的鼻竇炎，已持續使用止痛藥長達4個月，每天的活動力都相當低落，對兒子Kiango的遊戲行為也沒有正面反應。

Apenheul Primate Park照養團隊每個月都為寶寶進行生活品質評估，在持續治療或是人道安樂死的選擇中嘆氣。13日這天寶寶的病情急遽惡化，拒絕進食、服藥，且伴隨呼吸困難的症狀，在獸醫師與照養團隊的審慎評估下，決定在當天下午進行安樂死，讓寶寶在熟悉的環境中平靜安穩地離開。

金剛猩猩寶寶。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

▲寶寶在台北市立動物園享受水果大餐，搬去荷蘭後粉絲們也經常掛念牠的近況。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

Apenheul Primate Park表示，寶寶在台北市立動物園時，一直以來都是自己獨居，未曾接觸過族群中的女性或其他個體，當時牠「社會經驗有限」，因此照養團隊盡力陪伴寶寶適應，「寶寶表現得很好，即使沒有這方面的經驗，但牠仍跟蓋希和族群其他成員，一起照顧兒子Kiango。」

金剛猩猩寶寶。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

▲2歲的寶寶來自非洲喀麥隆，輾轉進入台北市立動物園照養。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

事實上寶寶來台時僅僅2歲，而在野外金剛猩猩要到11歲才會脫離群體，因此當時的寶寶十分脆弱需要照顧。當年牠移居荷蘭時，保育員想起30多年來相處的點點滴滴，都歷歷在目，「寶寶以前很調皮，體重已經4、50公斤了，還會趁保育員打掃的時候跳到背上，只好就揹著牠繼續工作。」聰明的寶寶還有一次溜進廚房看到一簍芭樂，竟然拖著就想往外衝，保育員淡定地拿了一根香蕉跟牠換回整簍芭樂。

金剛猩猩寶寶。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

▲寶寶與保育員感情深厚，當時的「大男孩」必須卯足全力才能陪牠玩得盡興。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

金剛猩猩寶寶。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

▲寶寶移居荷蘭前，保育員們也聚在一起回憶當年照顧寶寶的故事。（圖／台北市立動物園提供／資料照片）

金剛猩猩的壽命40歲已是高齡，寶寶從獨居經歷國際遷移，學習變成族群領袖，並且延續了自己珍貴的野外血脈，牠用一生來提醒大家尊重善待每個生命，最後在關心愛護牠的照養團隊的陪伴下與世長辭。

關鍵字： 金剛猩猩寶寶台北市立動物園西部低地大猩猩

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