19歲狗狗參加婚禮同時也是「道別會」　主人不捨：謝謝撐到這一刻

記者李依融／綜合報導

澳洲一隻叫做傑克(Jack)的黑狗19歲了，牠雖然體力大不如前，但仍參加了最愛的主人戴爾(Ryan Dyer)的婚禮，幾天後牠當了小天使，戴爾與妻子非常不捨，但很感謝傑克帶來最好的祝福。

戴爾12歲時收到了夢寐以求的禮物，一隻小狗狗，他將狗狗取名為傑克，從那時起他們成為形影不離最好的朋友。傑克從小不喜歡玩具，也不喜歡玩你丟我撿，牠的最愛除了吃就是戴爾，直到戴爾長大成人交了女朋友莉柏(Lib)，兩人一狗成了黏踢踢的三人組。這個可愛的小家庭經常一起去沙灘度假、去露營、去雙方家裡聚會，戴爾分享，「只要不允許帶狗的地方，我們就不會去，例如我們不去電影院，但我們喜歡去汽車電影院，這樣我們三個就能一起在車裡吃零食、看電影。」

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▲戴爾與莉柏非常疼愛傑克，無論去哪都形影不離。（圖／翻攝自IG@jamierossweddings）



2024年3月戴爾向莉柏求婚，他們立刻就決定帶狗狗一起參加婚禮，然而同時他們卻發現，傑克的身體狀況每況愈下。婚禮前2周，傑克度過了19歲生日，然而突如其來的癲癇發作，也代表傑克是否能撐到婚禮成為變數，所幸傑克撐到了婚禮這天。

傑克的狀況不是很好，戴爾抱著牠一起留下「一家三口」的合影，幸福地一起在舞池跳舞，還安排了特別的「專屬席」，準備了床和小點心，讓傑克可以休息，又能接受大家的摸摸與餵食，又或是好好跟牠道別。

▲傑克在婚禮上有專屬位子，享受所有人的疼愛。（圖／翻攝自IG@jamierossweddings）

傑克在婚禮後幾天當了小天使，這讓家人非常傷心，然而戴爾表示，看到婚禮時留下的最後幸福身影，他們好感謝傑克19年來的陪伴，「我們非常想念傑克，這大概是是最好的道別了。」

婚禮攝影師羅斯(Ross)在IG@jamierossweddings分享了這段故事，他說在婚禮拍攝時他通常不會有太多的情緒波動，「但是他們的故事讓我充滿感動」。

▲戴爾夫婦仍非常想念傑克，他們很感謝傑克能陪伴他們生命中的重要時刻。（圖／翻攝自IG@jamierossweddings）