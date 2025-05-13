愛龜曬太陽被打包偷走「定位器被拆掉」飼主急報案　警1天找回

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區黃姓女子本月6日時，將飼養的蘇卡達象龜放在平鎮區新街溪河岸公園草地上，讓牠曬太陽活動筋骨，不料傍晚打算帶牠回家時卻發現愛龜失蹤，現場僅剩綁在身上的定位器遺留現場，黃女焦急尋找2天後向平鎮警方報案協尋，警方調閱監視器後發現象龜遭不明男子竊走，經追查後於9日成功尋回，涉嫌竊取象龜柯姓男子則依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市平鎮區黃姓女子6日在平鎮區新街溪河岸公園帶寵物蘇卡達象龜曬太陽，未料卻遭整隻打包帶走，焦急在附近尋找。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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▲桃園市平鎮區柯姓男子在平鎮區新街溪河岸公園偷走蘇卡達象龜，以自行車打包偷走蘇卡達象龜監視畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮分局北勢派出所副所長劉峻瑋指出，黃女於6日下午3時許，將飼養15年的蘇卡達象龜帶至住家對面新街溪河岸公園草地散步、曬太陽，原本是平常放風活動，在傍晚回去欲帶回住處時，卻發現象龜卻無影無蹤，當場嚇壞了，現場僅剩綁在龜殼上定位器，黃女在附近遍尋2天仍未發現蹤跡，只好向警方報案求助，黃女也向警方表示，自己擁有合法飼養證照，該蘇卡達象龜重量約8公斤。

▲平鎮警方調閱監視器查出柯姓男子涉嫌偷走蘇卡達象龜，循線至其住處查詢。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警黃冠嘉、盧志偉受理報案後，立即調閱河岸公園周邊監視器畫面，過程中發現一名頭髮蓬亂男子行跡可疑，先將綁在象龜身上定位器與聯絡資訊標牌拆除棄置一旁，隨後以塑膠袋將象龜整個套住偷走，再騎乘自行車匆忙逃離現場。

▲平鎮警方調閱監視器查出柯姓男子涉嫌偷走蘇卡達象龜，柯男繳出偷來的蘇卡達象龜給員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因監視畫面中自行車未具明顯特徵，難以立即確認男子身分，警方沿其逃逸動線鍥而不捨地追查，終於於翌日鎖定竊嫌住處，竊取象龜是63歲柯姓男子，警偵訊後依竊盜罪嫌函送桃檢偵辦，讓黃女見員警協助尋回愛龜終於鬆了一口氣，也感謝警方熱心協助。

根據維基百科資料顯示，蘇卡達象龜原產於非洲的撒哈拉沙漠、撒赫爾地區和西非的荒漠草原，是世界第三大陸龜，且為生活在大陸的陸龜中體型最大的種類。成年的蘇卡達可以長達60至90公分，重45至91公斤。其壽命大約是50-150年，甚至可以活得更長。另外，依據行政院農業部公告，蘇卡達象龜為二級保育類動物，雖為外來種，民眾仍應持有合法核准文件才可飼養。民眾非法飼養保育類野生動物，依野生動物保育法第40條規定，可處6月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金，並可沒收所飼養之保育類野生動物。