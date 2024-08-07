1.3公斤吉娃娃打針「出動4人保定」　網見牠表情：要氣炸啦！

▲吉娃娃被4個人固定住，看起來不太開心。（圖／翻攝自Dogspotting Society／Brett Cassidy）



記者李依融／綜合報導

國外網友Brett Cassidy帶14歲吉娃娃Mable去看醫生，只見僅1.3公斤的小小身軀，卻需要4名獸醫助理一起才能保定，這誇張的場景不禁讓奴才覺得搞笑。

這天小Mable去看醫生需要打針，但每當牠太過緊張，總會進入「戰鬥模式」，為了讓小傢伙平安打針，獸醫需要將牠身體保定避免亂動，然而這並非一人就能完成的事，最後出動了4人，一人抓上半身、一人抓下半身、一人拿肉泥轉移注意力、一人拿針，如此一來才能保定緊緊1.3公斤的Mable。

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奴才看到Mable抿著嘴看著他，忍不住笑說「獸醫贏得這次戰鬥，但戰爭還會繼續」。原來Mable的火爆脾氣奴才早就習以為常，雖然小小的Mable只剩下4顆牙齒，但只要被吵醒或是不合他意，他就會張嘴想咬住對方，而這次打針牠很忍耐，飼主已經覺得很難得。

網友看這張照片忍不住笑說，「小心牠要報復了！」、「看牠的表情，牠要復仇了！」、「牠的臉像在說：你們會付出代價的」、「我家的吉娃娃去醫院也是這樣，獸醫像在抓大怪獸似的」、「Mable的臉看起來真的氣炸了」。

▲Mable平常是小野獸性格。（圖／翻攝自Dogspotting Society／Brett Cassidy）