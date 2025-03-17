比特犬「開窗撲咬」隔11天再犯　動保處未沒入原因曝

記者賈沐蓉／採訪報導

台北市大安區臥龍街17日上午發生比特犬咬人事件，而這正是11天前開窗攻擊騎士的同一隻犬隻。台北市動保處表示，這隻比特犬叫做Lucky，此次再度襲擊他人必須沒入，但還是會給與飼主第二次機會，若是飼主提供的安置計畫沒有通過，仍會將犬隻帶走。

監視器畫面中能看到，徐姓飼主開車行經大安區臥龍街，比特犬Lucky突然自行開啟車窗，躍出窗外狂咬停在旁邊的機車騎士，儘管騎士反應迅速地閃開，但還是被該犬隻追咬，並痛得倒在地上掙扎。期間Lucky仍緊咬對方的腿部不肯鬆口，直到徐姓飼主下車將愛犬拉開，才讓騎士脫困。騎士右大腿、右小腿及左小腿各1處有約2公分撕裂傷，不過意識清醒，送醫後並無大礙，徐姓飼主表示會全權處理後續。

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▲比特犬跳出車窗襲擊他人，與6號當天撲咬騎士的是同一隻。（圖／記者黃彥傑翻攝）

台北動物保謢處表示，6日發生的案件因為被害人在南部修養尚未問訊，必須等完成問訊才能依法開罰，這次Lucky再度襲擊他人必須沒入犬隻，但還是會給與飼主第二次機會，需要擬定未來的安置計畫，若沒有獲得同意，仍會將犬隻帶走。

回顧整起事件，本月6號徐姓男子載著比特犬經過文山區，就發生過跳窗啃咬騎士的事件，當時他表示會負起全責，並承諾會看管好犬隻，沒想到17號上午，飼主開車帶著lucky行經大安區，又再度發生同樣的攻擊事件。