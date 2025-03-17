咬人比特犬Lucky強制沒入會怎樣　動保處2點說明

記者賈沐蓉、李依融／綜合報導

台北市大安區臥龍街17日上午發生比特犬咬人事件，正是11天前攻擊人的犬隻，讓許多人譁然，紛紛擔心犬隻若遭沒入是否會安樂死。動保處動物救援隊代理隊長熊禹涵表示，這隻叫做Lucky的犬隻2度攻擊人，若飼主提供安置計畫未通過，將強制沒入，對此她也提出2點說明，「未來不會送養，是否安樂死的判斷則由收容所決定。」

徐姓飼主17日上午載著比特犬Lucky行經大安區臥龍街，Lucky突然開車窗躍出車子，攻擊停在一旁的機車騎士，狠咬了近30秒才被飼主拉開，造成騎士右大腿、右小腿和左小腿各有一處2公分撕裂傷，對此飼主表示將全權負責。

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事實上Lucky本月6日才因在文山區開窗咬傷等紅燈路人，而登上媒體版面，沒想到僅僅過了11天再度闖禍。動保處表示，當時飼主保證會嚴加看管犬隻，出入公共場所時會繫鍊、戴嘴套，此次再度咬人必須強制沒入，「還是會給飼主第二次機會，需要提供安置計畫，若是沒通過就會強制沒入。」

熊禹涵表示，若是Lucky強制沒入後將不會再開放領養，至於攻擊性高是否會安樂死，「這就是由收容所方面來評估」。根據《三立新聞網》報導，徐姓飼主飼養Lucky超過10年，也曾送到學校訓練，然而愛犬攻擊人是事實，「如果找不到人接手，不排除做最不捨的決定，將愛犬安樂死。」

▲比特犬啃咬騎士，飼主拉開才讓對方脫困。（圖／記者黃彥傑翻攝）



在美國，具有攻擊性的犬隻有可能需要安樂死，獸醫團隊Preventive Vet指出，若是犬隻出現極端或不可預期的攻擊行為，必須先找專家與訓練師商討，並了解可能的原因，「因為狗的極端行為將其安樂死，不應該是一個『倉促』的決定」，除非是安全風險極高且沒有選擇的狀態，會考慮因行為將狗狗安樂死，並由專業的獸醫執行。除此之外，若有嚴重分離焦慮或極度恐懼，造成精神上困擾、甚至自殘的狗狗，如果積極治療下仍找不到治療方式，也可能考慮安樂死。

▲比特犬跳出車窗攻擊騎士。（圖／記者黃彥傑翻攝）