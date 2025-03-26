買「特迷你比熊」4個月癱瘓不養了　微笑小狗散播快樂萬人想疼愛

記者李依融／綜合報導

有些犬隻飼養者培育「特別嬌小」的狗狗，希望更受買家歡迎，比熊犬Lufy就是在這樣的情況下出生，然而牠才4個月大就發生嚴重的健康問題，包括呼吸困難、脊椎異常彎曲，這讓購買牠的家庭難以承受後續的治療與照顧，因此將牠送了出去。

▲Lufy臉上一直帶著一抹微笑。（圖／翻攝自IG@sahara_kennel_rescue）



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Lufy來自韓國的一個繁殖商，牠被培育得異常嬌小，後來被一戶家庭購買。Lufy因為體型過小，4個月大就出現呼吸困難與脊椎彎曲，不久後後腳便癱瘓了，然而飼主無法承受這些問題，最終將牠送養，後來Lufy來到到阿聯酋的動物救援團體Sahara Kennel。

Sahara Kennel Rescue的經理Xyza表示，他們有處理癱瘓動物的經驗，為Lufy用最輕材料定制輪椅，以減少身體負擔，「雖然牠有很多健康問題，但我們很快就發現牠是一隻熱愛生活的小狗。」Lufy從不為身體上的不便而低頭，相反地牠總是充滿快樂，「無論誰見到牠，都能馬上開心起來。」

▲Lufy後腳癱瘓，必須靠著輪椅移動。（圖／翻攝自IG@sahara_kennel_rescue）



Lufy的故事分享到IG，來自世界各地的人都被牠的笑容征服，紛紛表達願意領養，Xyza說，「雖然牠有殘疾，但在許多人的眼中，牠還是一隻完美小狗，牠值得很多愛。」



Lufy的基本健康問題可能無法改變，但依然有很多領養人不在意，志工解釋情況後，他們都欣然接受，而且迫不及待地想給Lufy許多愛。」

目前Lufy已經到了新家，新家人非常努力地照顧這位可愛的寶貝，他們別無所求，只希望Lufy會是幸福快樂的小狗。