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泰國地震搜救犬英勇衝現場　遇獸醫檢查一臉委屈要領犬員抱抱

記者李依融／綜合報導

緬甸發生規模7.7強震，鄰近泰國曼谷一棟興建中的大樓倒塌，搜救犬3天來輪班穿梭瓦礫堆找尋受害者，而獸醫也出動為搜救犬一一確認身體狀況，只見狗狗依偎著領犬員一臉緊張，與前進災區躍躍欲試的模樣完全不同。

泰國受到緬甸強震影響，曼谷一棟興建中的30層樓大樓倒塌，泰國搜救犬隊K9 USAR THAILAND隨即趕抵現場，協助搜索遭埋的受害者。事發至今已第三天，狗狗們輪班英勇挺進災區，在斷垣殘壁中尋找氣味，每隻狗狗都搖著尾巴躍躍欲試，一發現線索便吠叫示警。然而現場環境危險，狗狗難免會有些受傷，警犬隊也請獸醫確認搜救犬們的健康狀況。

搜救犬看獸醫好緊張。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

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▲搜救犬在災區中相當英勇，但看到獸醫就緊張起來。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

獸醫為搜救犬們聽診、檢查四肢、量血壓，然而狗狗們與在災害現場的不同，各個表現得有些緊張，依偎著領犬員不敢抬頭，領犬員也抱著狗狗們安撫，英勇的汪汪隊在獸醫面前還是相當不情願的。

搜救犬看獸醫好緊張。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

▲搜救犬看獸醫有些不情願。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

搜救犬看獸醫好緊張。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

▲領犬員安撫搜救犬接受獸醫檢查。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

許多人關心狗狗們在滿布瓦礫鋼筋的災難現場移動，四肢容易受傷，應該穿鞋保護。事實上，現場有些搜救犬有穿鞋、有些則赤腳，而搜救犬撒哈拉(Sahara)的領犬員在搜救行動的第一天解釋，並非每個救援任務都適合穿鞋，有時鞋子可能會讓搜救犬的活動受限，反而增加危險，「作為領犬員，我們也需要判斷這次的場域適不適合穿鞋，所以我這次沒有讓撒哈拉穿鞋，但是要更加留意牠的腳，時時刻刻地檢查，看是否有被玻璃或尖銳的物品劃傷。」

不過撒哈拉後來的救援行動中也一度穿上鞋子，當天撒哈拉搜尋的區域結構較為鬆散，領犬員擔心牠受傷，於是為狗狗前腳穿上保護鞋，後腳則需要保持抓地力，不過後來觀察狗狗搜救時的舉動與表現，發現穿鞋反而影響平衡，最後還是將鞋全部脫掉，讓撒哈拉能更自信、靈活地工作，也能有更好的抓地力。

搜救犬看獸醫好緊張。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

▲撒哈拉的領犬員相當關心愛犬的健康與安全。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

K9 USAR THAILAND表示，團隊中的搜救犬都受訓在穿鞋與赤腳的狀態下進行搜救工作，雖然領犬員也會很擔心狗狗的安全，「但有時赤腳才是最有效的工具」，領犬員會依照狀況判斷最合適的作法，「每一個決定都可能徹底改變任務的結果」。

網友們看到搜救犬們在瓦礫間穿梭的畫面，又心疼又感激，紛紛感謝搜救隊犬與團隊的努力，「你們是最棒的狗狗，要平平安安」、「謝謝搜救犬，也感謝領犬員與照護團隊給予狗狗最大的支持」、「勇敢狗狗不怕困難，由衷感謝搜救犬隊！」。

搜救犬看獸醫好緊張。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

▲領犬員與搜救犬在災難現場搜索受害者的蹤跡。（圖／翻攝自臉書＠K9 USAR THAILAND）

關鍵字： 緬甸地震泰國地震搜救犬泰國搜救犬獸醫

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