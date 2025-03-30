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花蓮黑熊媽媽踩到陷阱受困　小熊獨自流浪4天瘦了

▲▼卓溪落單小熊誘捕成功 照養野訓後評估野放。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署）

▲花蓮黑熊媽媽踩到陷阱受困，小熊孤單流浪4天瘦了。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署）

記者趙蔡州／綜合報導

林業及自然保育署花蓮分署27日接獲民眾通報，前往卓溪鄉成功救援一隻受困陷阱母熊，由於民眾當時還目擊附近另一隻小熊，分署人員決定在現場設置誘捕籠，並於30日順利誘捕到小熊，後續送至野灣野生動物保育協會照養，評估後將進行野放訓練。

林業保育署花蓮分署說明，分署人員27日上午將受困母黑熊救援並送至台東池上的野灣協會後，為了釐清是否尚有通報人所指稱附近樹上尚有另一隻體型較小的黑熊，於是由玉里工作站人員在救援母黑熊的現場設置氣味站、誘捕籠，並架設數具紅外線自動相機監測。

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▲▼卓溪落單小熊誘捕成功 照養野訓後評估野放。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署）

▲工作人員成功誘捕到小黑熊。（圖／翻攝自林業及自然保育署花蓮分署）

工作站人員28日上午檢查自動相機時，發現拍攝到一隻小黑熊，但至29日時小黑熊都沒有進入誘捕龍，直至30日上午，玉里工作站人員前往巡查時，發現已成功誘捕到小黑熊，便立即會同野灣協會獸醫等共計16人至現場將黑熊麻醉及後送。

經野灣協會檢查，小黑熊為母熊，體重11.5公斤，身上無外傷，但體態偏瘦，後續將進一步確認是否與日前獲救的母熊為母子。由於小黑熊尚小，將先行照養至可野放的體重後，再進行野外訓練，以利日後野放。

花蓮分署也提醒山區居民，如有防範獸害或傳統狩獵需求，請勿使用會誤捕黑熊的市售大型制式套索，並儘速洽分署各工作站免費申領或換領不會誤捕黑熊的改良式獵具。

關鍵字： 黑熊

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