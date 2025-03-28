藍眼貓貓想睡覺自己叼棉被上樓　拿給奴才：幫我鋪床！

▲高美琪會自己叼著被被去找媽咪。（影／網友@eg841021提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／採訪報導

嘉義市3歲米克斯貓「高美琪」超級聰明，牠常常自己叼著棉被爬上樓梯，要奴才幫忙「鋪床睡覺」高美琪從小就喜歡叼一堆東西，有時還會帶著娃娃來一起睡，飼主也表示「從來都沒有訓練過」。影片發佈後瀏覽數目前已經高達24萬次。

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▲帶著娃娃睡覺的高美琪。（圖／網友@eg841021提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



高美琪喜歡吃很多東西，包括凍乾、肉泥、罐罐還有飼料，也很愛喝水，是健康的乖寶寶。不過牠同時也是一隻很調皮的喵星人，常常在家中衝來衝去，甚至有時候叼的物品會讓飼主摸不著頭緒，例如襪子、抹布、拖鞋、被子跟籃子等等，真的超會搗蛋。牠總是喜歡窩在電暖器前面，或睡牠自己的床和媽咪的腳旁邊，到現在只要奴才看見牠帶棉被來，就知道是有求於媽了。

▲美琪擁有超級漂亮的藍眼睛。（圖／網友@eg841021提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



飼主提到，有時候美琪會自己被棉被絆倒然後生氣，還像小朋友一樣會想念在房間裡的小被被。貼文在Threads上分享後，引來不少網友留言，紛紛表示「偷洗小被被是不是會生氣？」、「聲音好奶！」、「肚子晃呀晃好可愛」、「好厲害，不會讓被被絆倒自己」、「為什麼我的貓只會在被被上尿尿？」，全都被聰慧的美琪驚艷到。