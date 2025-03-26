國小男童意外吞「荔枝椿象卵」狂灌水　專家曝處理方式

▲荔枝椿象蟲卵近照，破蛋之前無毒。（圖／翻攝自高雄市政府農業局全球資訊網／非本文提及吞下蟲卵）



實習記者陳安榆／採訪報導

台北市一名小學三年級的男童在學校意外吞下「荔枝椿象」的蟲卵，緊張得瘋狂喝水，聽到消息的母親也感到很意外，當下立即詢問各個相關單位有關該昆蟲的資訊，所幸男童目前並無大礙，媽媽冷靜的反應讓孩子更安心。

「蘇珊媽咪的天堂路」在Threads上分享，接到學校來電，說兒子不小心吃到荔枝椿象的卵，原因是同學在「刮樹上的卵」，他剛好正在開口說話，一個不注意居然就誤食。蘇珊媽咪得知後立刻查詢有關荔枝椿象卵的相關資訊，查出該蟲卵疑似沒有毒性，不放心的她選擇詢問動植物防疫處，但對方請她聯絡衛福部，通話後也沒有結果。最後媽媽連絡上「台灣昆蟲館」和小兒科醫生，確認不會有大礙才放下心中大石。

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▲不同變化形態的荔枝椿象，若蟲是對漸進變態類（不完全變態）昆蟲的幼期稱呼。（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）



昆蟲館人員向蘇珊媽咪表示，原則上人體內的胃酸會處理掉蟲卵，不過若是擔心是否有寄生蟲或細菌感染的可能性，可前往兒童感染科看診，了解有沒有需要預防性投藥。小兒科醫師則指出，如果真的不慎感染，4個小時左右就會感到不舒服，屆時再處理即可。直到隔天為止男童都沒有出現任何不適的情形，也讓家長鬆了一口氣。

▲不同變化形態的荔枝椿象，外表不同。（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）



《臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History》在臉書發佈文章，容易在台灣欒樹、龍眼等無患子科植物的嫩芽發現荔枝椿象，其遇見危險時會噴射毒液，例如按壓、碰撞蟲體或是搖晃牠們正在停棲的枝條。若蟲與成蟲皆以臭腺來噴毒，但是位置不同，若蟲的臭腺位於背上，成蟲則是在胸口，不過牠的卵並沒有毒性，拿衛生紙將其直接處理即可。

▲荔枝椿象的成蟲可以飛行。（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）