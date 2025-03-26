ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

國小男童意外吞「荔枝椿象卵」狂灌水　專家曝處理方式

▲（圖／翻攝自高雄市政府農業局全球資訊網）

▲荔枝椿象蟲卵近照，破蛋之前無毒。（圖／翻攝自高雄市政府農業局全球資訊網／非本文提及吞下蟲卵）

實習記者陳安榆／採訪報導

台北市一名小學三年級的男童在學校意外吞下「荔枝椿象」的蟲卵，緊張得瘋狂喝水，聽到消息的母親也感到很意外，當下立即詢問各個相關單位有關該昆蟲的資訊，所幸男童目前並無大礙，媽媽冷靜的反應讓孩子更安心。

「蘇珊媽咪的天堂路」在Threads上分享，接到學校來電，說兒子不小心吃到荔枝椿象的卵，原因是同學在「刮樹上的卵」，他剛好正在開口說話，一個不注意居然就誤食。蘇珊媽咪得知後立刻查詢有關荔枝椿象卵的相關資訊，查出該蟲卵疑似沒有毒性，不放心的她選擇詢問動植物防疫處，但對方請她聯絡衛福部，通話後也沒有結果。最後媽媽連絡上「台灣昆蟲館」和小兒科醫生，確認不會有大礙才放下心中大石。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）

▲不同變化形態的荔枝椿象，若蟲是對漸進變態類（不完全變態）昆蟲的幼期稱呼。（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）

昆蟲館人員向蘇珊媽咪表示，原則上人體內的胃酸會處理掉蟲卵，不過若是擔心是否有寄生蟲或細菌感染的可能性，可前往兒童感染科看診，了解有沒有需要預防性投藥。小兒科醫師則指出，如果真的不慎感染，4個小時左右就會感到不舒服，屆時再處理即可。直到隔天為止男童都沒有出現任何不適的情形，也讓家長鬆了一口氣。

▲（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）

▲不同變化形態的荔枝椿象，外表不同。（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）

《臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History》在臉書發佈文章，容易在台灣欒樹、龍眼等無患子科植物的嫩芽發現荔枝椿象，其遇見危險時會噴射毒液，例如按壓、碰撞蟲體或是搖晃牠們正在停棲的枝條。若蟲與成蟲皆以臭腺來噴毒，但是位置不同，若蟲的臭腺位於背上，成蟲則是在胸口，不過牠的卵並沒有毒性，拿衛生紙將其直接處理即可。

▲（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）

▲荔枝椿象的成蟲可以飛行。（圖／翻攝自Facebook／臺灣昆蟲同好會 Taiwanese Society of Insect Natural History）

關鍵字： 荔枝椿象荔枝椿象卵

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】十年之後

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

國小男童意外吞「荔枝椿象卵」狂灌水　專家曝處理方式

黑汪幫阿嬤「支援衛生紙」　換姐要就無視：不會自己拿？

「我阿公養2隻老虎」忠孝橋遛虎照引朝聖　他每天被金錢豹舔醒

奴才看監視器驚覺「養了一顆足球」　乳牛貓默默滾過去

拍到章魚騎在「世界最速鯊背上」搭便車　海洋專家傻：從沒見過

14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

貓媽帶頭套回家　雙胞胎小孩「同步炸毛」飛機耳警戒

720KG長吻鱷「酷龍」搬家30人待命　綁繩索翻滾自己進籠

阿公伸手偷摸遭「不孝貓孫家暴」　嚇縮身體倒退嚕：對...對不起

買「特迷你比熊」4個月癱瘓不養了　微笑小狗散播快樂萬人想疼愛

國小男童意外吞「荔枝椿象卵」狂灌水　專家曝處理方式

買「特迷你比熊」4個月癱瘓不養了　微笑小狗散播快樂萬人想疼愛

最萌通緝犯！水獺結伴逃出動物園　「雪地瘋狂滑行」開趴畫面曝

小黑狗變大長腿堅持睡「迷你窩」　蜷縮成一團努力塞進

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？解碼「貓叫聲12個秘密」幫你成為首席翻譯官

720KG長吻鱷「酷龍」搬家30人待命　綁繩索翻滾自己進籠

女為了登機硬把寵物犬「折進超小外出袋」　網怒：狗狗完全不能動

奴才突聽「叩叩叩」　原來是萌汪「尾巴狂甩床」做美夢

關收容所1個月！狗狗露「悲傷眼神」求救　網不捨：快來收養牠

14歲柴犬關節退化抗拒出門　施打外泌體活力回春飼主好感動

啦啦隊正妹「公開高中零修圖嫩照」　洩1身分粉絲嗨喊：好有才！

海軍3艦輔導長「拍共艦照品質差」被拔官調職　基層炸鍋

阿緯集團年收破10億　還被老婆嫌棄「只知道小孩名字」

聯發國際UG前進美國台積村　續約告五人擔任全球代言人

網美上門「裸體清潔」一次1.2萬！生意超夯排隊到7月

國防部：一年期義務役完整訓練　強化保家衛國能力

嘉基醫院億元新正子造影中心　提供精準偵測及治療規劃服務

暨大管院與瑞士教育集團簽署雙聯學制　送學生出國學習頂尖觀光管理

男女都愛的中性香！Jo Malone攜手Huntsman打造英倫紳士系列　

喊話無用！博弈教父陳政谷「戴電子腳鐐」2億交保　搭阿法離開

寵物動物熱門新聞

男童吞荔枝椿象卵　專家曝處理法

黑汪幫阿嬤拿衛生紙　換姐就無視

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

奴才看監視器　驚覺養了一顆足球

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

柴犬關節退化　外泌體幫牠開心出門

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

720KG鱷魚搬家　綁繩翻滾自己進籠

阿公伸手偷摸　慘遭不孝貓孫家暴

買迷你比熊癱瘓不養了　微笑迷萬人

被列安樂死名單　收容所狗狗每天面壁等死

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

貓熊「福寶」靜養107天重新見客

讀者迴響

熱門新聞

男童吞荔枝椿象卵　專家曝處理法

黑汪幫阿嬤拿衛生紙　換姐就無視

我阿公養2老虎！橋上放風照引朝聖

奴才看監視器　驚覺養了一顆足球

大章魚騎世界最速鯊背上　搭便車畫面曝

柴犬關節退化　外泌體幫牠開心出門

貓媽帶頭套　小孩炸毛飛機耳警戒

720KG鱷魚搬家　綁繩翻滾自己進籠

阿公伸手偷摸　慘遭不孝貓孫家暴

買迷你比熊癱瘓不養了　微笑迷萬人

被列安樂死名單　收容所狗狗每天面壁等死

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？

金門緬甸蟒現蹤　野外悠閒日光浴

貓熊「福寶」靜養107天重新見客

食火雞「東施」離世　棕熊癌症惡化

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面